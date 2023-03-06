Эвакуацией авто в Тюмени займется «Ветеран». Директора фирмы обвиняют во взятках

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
В опубликованном на портале администрации Тюмени протоколе об итогах тендера указано, что «аукционной комиссией принято решение заключить с ООО „Ветеран“ договор на осуществление деятельности по перемещению и хранению задержанных транспортных средств».
Стоимость контракта не прописана. Однако известно, что он будет действовать в течение трех лет.
Ранее «Наш Город» писал, что директору ООО «Ветеран» Андрею Измоденова летом 2022 года было предъявлено обвинение по статье УК РФ «Дача взятки». Руководитель фирмы стал одним из фигурантов дела о «крышевании» штрафстоянок в Тюмени — ООО «Ветеран» занималось эвакуацией автомобилей.