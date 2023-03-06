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Эвакуацией авто в Тюмени займется «Ветеран». Директора фирмы обвиняют во взятках

6 марта 2023, 05:09
Фото: 1MI

Эвакуацией авто в Тюмени займется фирма, директора которой обвиняют во взятках

Тюменские власти определились с выбором подрядной организации, которая займется эвакуацией транспортных средств с улиц областной столицы. Победителем торгов стало ООО «Ветеран», единственное подавшее заявку на участие в аукционе.

В опубликованном на портале администрации Тюмени протоколе об итогах тендера указано, что «аукционной комиссией принято решение заключить с ООО „Ветеран“ договор на осуществление деятельности по перемещению и хранению задержанных транспортных средств».

Стоимость контракта не прописана. Однако известно, что он будет действовать в течение трех лет.

Ранее «Наш Город» писал, что директору ООО «Ветеран» Андрею Измоденова летом 2022 года было предъявлено обвинение по статье УК РФ «Дача взятки». Руководитель фирмы стал одним из фигурантов дела о «крышевании» штрафстоянок в Тюмени — ООО «Ветеран» занималось эвакуацией автомобилей.

Фигуранту дела о «крышевании» штрафстоянок изменили меру пресечения
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#Валентина Бурнашева#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Аукцион#Эвакуация#Тюмень#Водители#Автомобили#Тюменская область
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