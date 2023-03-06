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Posted Сегодня, 11:29

Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Экс-силовик из СК РФ назначен заместителем мэра Тобольска

6 марта 2023, 11:29

Бывший сотрудник СКР получил пост в администрации Тобольска

Бывший работник СК РФ Сергей Дударев получил пост заместителя главы Тобольска. По данным сайта администрации города, он сменил Геннадия Николаевича Зверева, вышедшего на пенсию в декабре 2022 года.
«Глава города Максим Афанасьев проинформировал о кадровых изменениях в администрации. В первую очередь он представил нового заместителя», - сообщается на сайте администрации Тобольска.

Дударев займётся вопросами безопасности и возможных ЧС.

28 февраля «Наш город» сообщал о новых назначениях в судах Тюменской области. Светлана Лешкова и Светлана Котова были назначены на должности судей Тюменского областного суда. 

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#Александр Мязин#Общество#Политика#Региональная политика#Назначения#Новые назначения#Тюменцы#Работа#СКР
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