Экс-силовик из СК РФ назначен заместителем мэра Тобольска

Бывший сотрудник СКР получил пост в администрации Тобольска

Бывший работник СК РФ Сергей Дударев получил пост заместителя главы Тобольска. По данным сайта администрации города, он сменил Геннадия Николаевича Зверева, вышедшего на пенсию в декабре 2022 года.