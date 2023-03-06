Экс-силовик из СК РФ назначен заместителем мэра Тобольска

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
«Глава города Максим Афанасьев проинформировал о кадровых изменениях в администрации. В первую очередь он представил нового заместителя», - сообщается на сайте администрации Тобольска.
Дударев займётся вопросами безопасности и возможных ЧС.
28 февраля «Наш город» сообщал о новых назначениях в судах Тюменской области. Светлана Лешкова и Светлана Котова были назначены на должности судей Тюменского областного суда.