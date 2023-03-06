«Долой гравитацию»: лучшие скалолазы России собрались в Тюмени. Фоторепортаж

Вдобавок трасса здесь не сплошная, начинают скалолазы с вертикального подъема, который позже сменяется на другой — уже с уклоном в 15-20 градусов.

Временные рамки у дисциплины также есть, но не факт, что хотя бы один спортсмен сумеет преодолеть трассу в полном объеме.