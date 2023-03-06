«Долой гравитацию»: лучшие скалолазы России собрались в Тюмени. Фоторепортаж

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
5 и 6 марта на тюменском модуле спортсмены выступают в дисциплине «трудность». Здесь скалолазам необходимо добраться до финального топа, преодолевая трассы повышенного уровня сложности. В отличие от дисциплины «скорость» здесь участники соревнования ранжируются в зависимости от достигнутой высоты или времени, но лишь у тех, кто долез трассу до конца.
«А таких финалистов обычно где-то 30% от всего числа участников. Маршрут выбирается достаточно сложный, добавить к этому общее волнение и маленькие ошибки и все — падение. Эта дисциплина одна из самых ценных в скалолазании, потому что здесь побеждает тот, кто умел все предусмотреть и все пересилить», — рассказывает тренер одной из команд.
Вдобавок трасса здесь не сплошная, начинают скалолазы с вертикального подъема, который позже сменяется на другой — уже с уклоном в 15-20 градусов.
Временные рамки у дисциплины также есть, но не факт, что хотя бы один спортсмен сумеет преодолеть трассу в полном объеме.
«Зачем они сделали именно пятый захват таким, это невозможно», — делится одна из спортсменок.
И вправду, именно на этом этапе многие участницы срываются, чаще всего после долгих попыток ухватиться за следующий зацеп, который вынуждает спортсмена повиснуть вниз спиной.
В дисциплине на трудность от спортсмена требуются не только сила, выносливость и пластика, но и интеллект. Перед прохождением трассы спортсмены продумывают каждое движение, каждый перехват. Ошибка на этапе планирования может стоить очень дорого.
«Можно попросту не рассчитать своих сил. Не смотря на то, что спешка в „трудности“ — это враг, важно учитывать, что каждая секунда отнимает силы», — рассказывает участница соревнований.
Некоторые спортсмены также срываются из-за неверно выбранного пути. Здесь участник обладающий большей силой вполне может проиграть, выбрав слишком сложный путь и попросту недостав до нужного зацепа.
Разумеется скалолазы наблюдают за примером соперников. Учитывая, что сегодня у тюменского модуля собрались титулованные скалолазы, на их удачах и ошибках учатся другие — мечтающие занять их места.
В битву за медали сегодня вступили чемпионка Европы Динара Фахритдинова (ЯНАО), Екатерина Киприянова (Санкт-Петербург), ставшая сильнейшей по итогам минувшего сезона, взяв Кубок 75-летия скалолазания.
Среди титулованных мужчин на соревнованиях — призер чемпионата Европы и сильнейший трудник по итогам минувшего сезона Дмитрий Факирьянов (Санкт-Петербург), двухкратный победитель состязаний Алексей Рубцов (Москва), а также Сергей Тюпышев (Ленинградская область), на чьем счету крайнее золото 2022 года.
Итоги состязаний на трудность подведут уже сегодня в 19:00 в легкоатлетическом манеже.
В выходные скалолазы состязались в другой дисциплине — «скорость». Ранее в ней отличалась тюменская спортсменка Юлия Каплина, но в последнее время другим девушкам удается ее обогнать.
Так в этом году девушка заняла только 4-е место. Ее опередила Камилла Кушаева (Башкортостан), завоевавшая бронзу.
Серебро завоевала Елизавета Иванова (Свердловская область). Екатерина Баращук преодолела дистанцию за 6,94 секунды, показав рекордный для себя результат, благодаря чему возглавила пьедестал чемпионата.
В мужском турнире быстрее всех оказался Максим Рыжов (Свердловская область) с лучшим временем на дистанции — 5,666 секунды. Среди тюменцев никому не удалось войти в тройку лидеров.
Завершат пятидневную программу всероссийские соревнования в боулдеринге, которые пройдут 7 и 8 марта. На этот раз спортсмены будут преодолевать короткую, но сложную трассу без страховки.