Доброволец из Ишимского района погиб на Донбассе

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Церемония прощания с Виктором Ермаковым прошла в минувшие выходные дни в селе Карасуль Ишимского района.
«Виктор — наш земляк, ушёл добровольцем в зону СВО. Погиб 15 февраля 2023 года, в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Он отдал свою жизнь ради обеспечения безопасности своей страны и ее народа», — сообщили в администрации Ишимского района.
Ранее Наш Город» писал, что в Тюмени прошли похороны бойца ЧВК «Вагнер» Олега Бобылева. Военный погиб в конце января под Артемовском.