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Доброволец из Ишимского района погиб на Донбассе

6 марта 2023, 07:06
Фото: 1MI

Доброволец из Тюменской области погиб на Донбассе

Доброволец из Тюменской области Виктор Ермаков погиб в зоне специальной военной операции. Тюменец получил смертельное ранение 15 февраля 2023 года в ходе выполнения боевого задания.
Сюжет
Тюмень

Церемония прощания с Виктором Ермаковым прошла в минувшие выходные дни в селе Карасуль Ишимского района.

«Виктор — наш земляк, ушёл добровольцем в зону СВО. Погиб 15 февраля 2023 года, в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Он отдал свою жизнь ради обеспечения безопасности своей страны и ее народа», — сообщили в администрации Ишимского района.

Ранее Наш Город» писал, что в Тюмени прошли похороны бойца ЧВК «Вагнер» Олега Бобылева. Военный погиб в конце января под Артемовском.

 

 

Боец ЧВК «Вагнер» из Тюменской области погиб в зоне СВО
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Похороны#Военные#Военнослужащие#Военная служба#Военные действия#Тюмень#Тюменская область#Ишимский район
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