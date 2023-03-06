Бездействие Викуловской районной больницы признали незаконным

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Согласно информации, в учреждении провели проверку, по итогам которой было выявлено множество нарушений. Лестничный марш, являющийся путем эвакуации, отделан горючими материалами, помещения коридора терапии и дневного стационара не оборудованы системой пожарной сигнализации, отсутствует указатель направления движения к пожарным гидрантам, допускается использование светильников со снятыми колпаками и загромождение пути эвакуации деревянным шкафом. Причем подобные нарушения были обнаружены еще в 2019 году во время проверки МЧС. Однако спустя несколько лет так и не были устранены.
«Эксплуатация объекта с имеющимися нарушениями требований пожарной безопасности создает угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц», — отметили в пресс-службе судов.
В связи с этим прокурор Викуловского района обратился в суд, который признал бездействие сотрудников больницы незаконным и обязал представителей медучреждения в течение года устранить недочеты.