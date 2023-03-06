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Бездействие Викуловской районной больницы признали незаконным

6 марта 2023, 08:58
Фото: 1MI

Районную больницу в Тюменской области признали небезопасной

Викуловскую районную больницу через суд обязали устранить нарушения требований пожарной безопасности. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
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Суд

Согласно информации, в учреждении провели проверку, по итогам которой было выявлено множество нарушений. Лестничный марш, являющийся путем эвакуации, отделан горючими материалами, помещения коридора терапии и дневного стационара не оборудованы системой пожарной сигнализации, отсутствует указатель направления движения к пожарным гидрантам, допускается использование светильников со снятыми колпаками и загромождение пути эвакуации деревянным шкафом. Причем подобные нарушения были обнаружены еще в 2019 году во время проверки МЧС. Однако спустя несколько лет так и не были устранены.

«Эксплуатация объекта с имеющимися нарушениями требований пожарной безопасности создает угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц», — отметили в пресс-службе судов.

В связи с этим прокурор Викуловского района обратился в суд, который признал бездействие сотрудников больницы незаконным и обязал представителей медучреждения в течение года устранить недочеты.

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#Вера Романескул#Безопасность#Нарушение#Суд#Больница#Новости#Тюменская область
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