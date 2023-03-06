Бездействие Викуловской районной больницы признали незаконным

Согласно информации, в учреждении провели проверку, по итогам которой было выявлено множество нарушений. Лестничный марш, являющийся путем эвакуации, отделан горючими материалами, помещения коридора терапии и дневного стационара не оборудованы системой пожарной сигнализации, отсутствует указатель направления движения к пожарным гидрантам, допускается использование светильников со снятыми колпаками и загромождение пути эвакуации деревянным шкафом. Причем подобные нарушения были обнаружены еще в 2019 году во время проверки МЧС. Однако спустя несколько лет так и не были устранены.