Авиакомпании Utair срочно нужны пилоты для трехмесячных командировок в Африку

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
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При этом общий налёт не важен.
«Свидетельство линейного или коммерческого пилота (ATPL или CPL); IV уровень английского языка по шкале ICAO; допуск к полетам на МВЛ; в настоящий момент нам нужны уже действующие КВС Ан-74 с любым налетом», - отмечается в вакансии на сайте
О зарплате пилотов ничего не сообщается.
Ранее «Наш город» отмечал, что 27 февраля пассажирский лайнер Боинг 737 авиакомпании Utair совершил более 10 кругов над аэропортом Рощино. Самолет выполнял тренировочный рейс.