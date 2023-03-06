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Posted Сегодня, 14:52

Published Сегодня, 14:52

Modified Сегодня, 14:53

Updated Сегодня, 14:53

Авиакомпании Utair срочно нужны пилоты для трехмесячных командировок в Африку

6 марта 2023, 14:52
Фото: Скрин видео Utair

Utair ищет пилотов на Ан-74 для трехмесячных командировок в Африку

Авиакомпании Utair срочно потребовались пилоты на грузовые Ан-74. По данным сайта hh.ru, командиров воздушных судов будут отправлять в трехмесячные командировки в Африку.

При этом общий налёт не важен.

«Свидетельство линейного или коммерческого пилота (ATPL или CPL); IV уровень английского языка по шкале ICAO; допуск к полетам на МВЛ; в настоящий момент нам нужны уже действующие КВС Ан-74 с любым налетом», - отмечается в вакансии на сайте

О зарплате пилотов ничего не сообщается.

Ранее «Наш город» отмечал, что 27 февраля пассажирский лайнер Боинг 737 авиакомпании Utair совершил более 10 кругов над аэропортом Рощино. Самолет выполнял тренировочный рейс.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Экономика#Деньги#Utair#Африка#Аэропорт Рощино
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