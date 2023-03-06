Авиакомпании Utair срочно нужны пилоты для трехмесячных командировок в Африку

Utair ищет пилотов на Ан-74 для трехмесячных командировок в Африку

Авиакомпании Utair срочно потребовались пилоты на грузовые Ан-74. По данным сайта hh.ru, командиров воздушных судов будут отправлять в трехмесячные командировки в Африку.