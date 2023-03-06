Архитектурный Ансамбль «Вознесенский» — уникальная застройка со столичным характером

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
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Updated Сегодня, 07:29
Район, именуемый в былые времена Бухарской слободой, имеет особое историческое и духовное значение. Величественность Вознесенско-Георгиевского храма передает жилому комплексу дух стабильности, богатства и душевной гармонии, делая район местом силы. Автор проекта — московский архитектор Михаил Филиппов называет место знаковым.
ООО «Специализированный Застройщик Восток Девелопмент» получил разрешение на строительство второй очереди архитектурного ансамбля «Вознесенский». Скоро будет объявлен долгожданный старт продаж квартир.
В домах представлены квартиры с панорамным видом на реку Туру, мост Влюбленных и Вознесенскую набережную. Жильцы «Вознесенского» смогут в полной мере ощутить себя в уютном и комфортном пространстве, окруженном красотой ландшафта.
Уникальные квартиры находятся в чистом, живописном и безмятежном историческом центре Тюмени.
Дома представляют собой единый архитектурный ансамбль переменной этажности в неоклассическом стиле с обилием малых архитектурных форм, характерных столичным городам, таким как Санкт-Петербург, Париж, Рим. Новая для Тюмени технология каскадного строительства приукрасит лучший город Земли. Высотность зданий будет ограничена 7 этажами, с которых открываются панорамные виды на красоты нашего города.
Двор «Вознесенского» свободен от автомобилей. Ансамбль будет оснащен подземной парковкой, с которой проживающие смогут быстро добраться на бесшумном лифте к себе домой. Собственный парк, расположенный на пяти гектарах, насчитывает более 10 тысяч растений. Это своего рода зеленый оазис в самом сердце города.
Во второй очереди для жильцов предусмотрено все необходимое от магазинов с фермерской продукцией до спортзалов и коворкинг центра. Отдельным преимуществом проекта, не имеющим аналогов, станет отельный сервис: жильцы смогут сдать вещи в химчистку или ателье, клининг квартиры. Все это можно сделать через специальное приложение управляющей компании. Детские сады, школы и поликлиники находятся в шаговой доступности. Добраться до центра города жильцы могут за пять минут.
Потолки высотой от 3,32 метра увеличивают пространство и создают ощущение воздушности и легкости помещений. Объём, достигаемый такими потолками, увеличивает функционал квартиры и удобство проживания, расширяет горизонт планирования, а также является гарантом отличного настроения и самочувствия.
В «Вознесенском» будут доступны более 100 видов различных планировок квартир, площадью от 38 до 200 квадратных метров. Представлены как двухуровневые квартиры, так и квартиры хай-флэт с высокими потолками, как квартиры с каминами, так и квартиры с террасами, как уютные однокомнатные и студии, так и просторные квартиры для проживания большой семьи.
Совсем скоро будет объявлен старт продаж второй очереди строительства. Предложение ограничено. Для тех, кто не хочет ждать, еще есть возможность выбрать квартиру прямо сейчас. В первой очереди строительства осталось несколько свободных готовых квартир.
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Узнать подробнее об Архитектурном Ансамбле «Вознесенский» можно по телефону: +7 (3452) 68-10-10 или же на сайте: https://aa-v.ru/
Также Вы можете написать нам: +7 (996) 640-38-08 (Viber\WhatsApp\Telegram)
Офис продаж АА «Вознесенский»
Застройщик ООО «СЗ Восток Девелопмент»
ул. Щербакова, д. 2, корп. 1
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