Архитектурный Ансамбль «Вознесенский» — уникальная застройка со столичным характером

Во второй очереди для жильцов предусмотрено все необходимое от магазинов с фермерской продукцией до спортзалов и коворкинг центра. Отдельным преимуществом проекта, не имеющим аналогов, станет отельный сервис: жильцы смогут сдать вещи в химчистку или ателье, клининг квартиры. Все это можно сделать через специальное приложение управляющей компании. Детские сады, школы и поликлиники находятся в шаговой доступности. Добраться до центра города жильцы могут за пять минут.