Аналитика МТС: тюменки получат в подарок на 8 марта цветы и ювелирные украшения

В целом, мужчины смогут исполнить мечты женщин в этом году и подарить им именно то, что они хотят получить. Почти половина опрошенных мужчин планируют подарить своим партнершам цветы, также популярными вариантами являются ювелирные изделия (24%) и парфюмерия (23%). Еще 15% мужчин подарят партнершам косметические средства для ухода за лицом и телом, 12% — смартфоны и гаджеты. Одинаковое количество респондентов (11%) подарят своим женщинам мелкую бытовую технику, одежду и обувь, а также сертификаты, чтобы их спутницы сами смогли выбрать себе то, о чем мечтают.