Аналитика МТС: тюменки получат в подарок на 8 марта цветы и ювелирные украшения

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
В списке ожиданий лидируют цветы и ювелирные украшения. Мужчины смогут исполнить желания женщин и рассчитывают уложиться в 7 тысяч рублей.
Треть женщин рассказали, что хотели бы получить на 8 Марта цветы, 28% мечтают об ювелирных изделиях в качестве подарка. На третьем месте — парфюмерия — о ней мечтают 18% опрошенных женщин, еще 16% хотят, чтобы им подарили смартфоны и гаджеты. Замыкает пятерку лидеров категория одежды и обуви — за эту идею подарка проголосовало 14% представительниц прекрасного пола.
В топ-3 менее желанных подарков вошли компьютеры и ноутбуки (8%), крупная бытовая техника (7%) и гаджеты для лица и тела (6%).
В целом, мужчины смогут исполнить мечты женщин в этом году и подарить им именно то, что они хотят получить. Почти половина опрошенных мужчин планируют подарить своим партнершам цветы, также популярными вариантами являются ювелирные изделия (24%) и парфюмерия (23%). Еще 15% мужчин подарят партнершам косметические средства для ухода за лицом и телом, 12% — смартфоны и гаджеты. Одинаковое количество респондентов (11%) подарят своим женщинам мелкую бытовую технику, одежду и обувь, а также сертификаты, чтобы их спутницы сами смогли выбрать себе то, о чем мечтают.
Больше половины опрошенных проведут 8 марта дома, так как это выходной день в середине недели. Этот же вариант респонденты обозначили самым желанным форматом празднования.
39% мужчин хотели бы в идеале отправиться с партнершей в путешествие за границу или и по России, но фактически только 5% запланировали сам отдых. 19% мужчин поведут свою даму в ресторан, 10% пока не решили, куда пойдут в праздничный день, а 4% опрошенных уже присмотрели SPA или массаж.
25% женщин хотели бы отметить праздник в ресторане, но только 17% планируют поход туда с партнером. Мечты и реальность, связанные с путешествиями, также разнятся. Отпраздновать 8 марта в путешествии по России хотели бы 17% женщин, а за границей — 15%. Но в итоге только 5% женщин поедут путешествовать по России, выезд за рубеж на мартовский праздник женщины не планируют.
16% женщин мечтают на 8 марта о совместном походе в SPA или на массаж, осуществить мечту надеются 3%. 16% представительниц прекрасного пола уточнили, что им неважно, как отмечать праздник, главное, чтобы партнер был рядом.
Также в опросе респондентов спросили о минимальной, оптимальной и максимальной сумме подарка на Международный женский день. В среднем мужчины обозначили, что цена подарка должна начинаться от 7000 рублей, максимальная стоимость, которую они готовы потратить на поздравление — 22 000 рублей. Минимальная цена, обозначенная женщинами, также начинается от 7000, но максимальной стоимостью представительницы прекрасного пола обозначают 24 000 рублей. В оптимальной стоимости подарка представители обоих полов сошлись, обозначив сумму в 15 000 рублей.
Помимо этого, большинство и мужчин (70%), и женщин (64%) сошлись на мнении, что подарок на 8 марта должен быть сюрпризом.
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