nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:12

Published Сегодня, 04:12

Modified Сегодня, 04:12

Updated Сегодня, 04:12

Аналитика МТС: тюменки получат в подарок на 8 марта цветы и ювелирные украшения

6 марта 2023, 04:12
Фото: 1MI
МТС с помощью сервиса МТС Исследования провела опрос жителей Тюменской области и других регионов страны накануне 8 марта о том, какие подарки хотели бы получить женщины, и что им планируют подарить мужчины.

В списке ожиданий лидируют цветы и ювелирные украшения. Мужчины смогут исполнить желания женщин и рассчитывают уложиться в 7 тысяч рублей.

Что женщины хотят на 8 марта?

Треть женщин рассказали, что хотели бы получить на 8 Марта цветы, 28% мечтают об ювелирных изделиях в качестве подарка. На третьем месте — парфюмерия — о ней мечтают 18% опрошенных женщин, еще 16% хотят, чтобы им подарили смартфоны и гаджеты. Замыкает пятерку лидеров категория одежды и обуви — за эту идею подарка проголосовало 14% представительниц прекрасного пола.

В топ-3 менее желанных подарков вошли компьютеры и ноутбуки (8%), крупная бытовая техника (7%) и гаджеты для лица и тела (6%).

Что мужчины планируют подарить женщинам на 8 марта?

В целом, мужчины смогут исполнить мечты женщин в этом году и подарить им именно то, что они хотят получить. Почти половина опрошенных мужчин планируют подарить своим партнершам цветы, также популярными вариантами являются ювелирные изделия (24%) и парфюмерия (23%). Еще 15% мужчин подарят партнершам косметические средства для ухода за лицом и телом, 12% — смартфоны и гаджеты. Одинаковое количество респондентов (11%) подарят своим женщинам мелкую бытовую технику, одежду и обувь, а также сертификаты, чтобы их спутницы сами смогли выбрать себе то, о чем мечтают.

Где планируют праздновать?

Больше половины опрошенных проведут 8 марта дома, так как это выходной день в середине недели. Этот же вариант респонденты обозначили самым желанным форматом празднования.

39% мужчин хотели бы в идеале отправиться с партнершей в путешествие за границу или и по России, но фактически только 5% запланировали сам отдых. 19% мужчин поведут свою даму в ресторан, 10% пока не решили, куда пойдут в праздничный день, а 4% опрошенных уже присмотрели SPA или массаж.

25% женщин хотели бы отметить праздник в ресторане, но только 17% планируют поход туда с партнером. Мечты и реальность, связанные с путешествиями, также разнятся. Отпраздновать 8 марта в путешествии по России хотели бы 17% женщин, а за границей — 15%. Но в итоге только 5% женщин поедут путешествовать по России, выезд за рубеж на мартовский праздник женщины не планируют.

16% женщин мечтают на 8 марта о совместном походе в SPA или на массаж, осуществить мечту надеются 3%. 16% представительниц прекрасного пола уточнили, что им неважно, как отмечать праздник, главное, чтобы партнер был рядом.

Стоимость подарка

Также в опросе респондентов спросили о минимальной, оптимальной и максимальной сумме подарка на Международный женский день. В среднем мужчины обозначили, что цена подарка должна начинаться от 7000 рублей, максимальная стоимость, которую они готовы потратить на поздравление — 22 000 рублей. Минимальная цена, обозначенная женщинами, также начинается от 7000, но максимальной стоимостью представительницы прекрасного пола обозначают 24 000 рублей. В оптимальной стоимости подарка представители обоих полов сошлись, обозначив сумму в 15 000 рублей.

Помимо этого, большинство и мужчин (70%), и женщин (64%) сошлись на мнении, что подарок на 8 марта должен быть сюрпризом.

О МТС Исследования:

МТС Исследования — сервис по предоставлению аналитики для бизнеса на основе Big Data МТС и опросов целевой аудитории. Продукт помогает бизнесу принимать верные решения на основе результатов широкого спектра предоставляемых исследований: профилирование аудитории, анализ рынка и конкурентов, аналитика рекламных кампаний, оценка склонности к покупке, опросы и любые кастомные маркетинговые исследования.

#Вера Романескул
Подпишитесь
В Тюмени учитель оставила школьников без еды в качестве наказания
Сегодня, 05:27
Эвакуацией авто в Тюмени займется «Ветеран». Директора фирмы обвиняют во взятках
Сегодня, 05:09
Тюменские прокуроры будут принимать жалобы на работу железнодорожного вокзала
Сегодня, 04:34
В Тюменской области начнут выпускать Coca-Cola?
Сегодня, 04:02
Тюменцам покажут в марте кинопремьеры бесплатно
Сегодня, 03:36
На Тюмень надвигается штормовой ветер и метель
Сегодня, 03:14