В Тюмени на окружной дороге насмерть сбили пешехода. Фото

Здесь был сбит водителем кроссовера Chery Tiggo 20-летний пешеход. Молодой человек переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области. От полученных травм он скончался на месте поисшествия.