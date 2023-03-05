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Published Сегодня, 04:41

Modified Сегодня, 04:43

Updated Сегодня, 04:43

В Тюмени на окружной дороге насмерть сбили пешехода. Фото

5 марта 2023, 04:41
Фото: ГИБДД

В Тюмени в ДТП погиб 20-летний пешеход

20-летний тюменец погиб сегодня ночью в дорожно-транспортном происшествии. Трагедия произошла на 11-м километре окружной дороги Тюмени около часа ночи.
Сюжет
ДТП
Видео: ГИБДД

Здесь был сбит водителем кроссовера Chery Tiggo 20-летний пешеход. Молодой человек переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области. От полученных травм он скончался на месте поисшествия.

По словам 37-летней водителя иномарки, мужчина внезапно спрыгнул на проезжую часть с железобетонного ограждения. В настоящее время обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что 23 февраля в Ишиме водитель ВАЗ 21 043 сбил на пешеходном переходе  86-летнюю пенсионерку. Пожилая женщина скончалась от полученных травм в больнице.

В Ишиме в ДТП погибла 86-летняя пенсионерка
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#Валентина Бурнашева#ДТП#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Водители#ГИБДД#Тюмень#Авария#Тюменская область#Видео
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