В Тюмени на окружной дороге насмерть сбили пешехода. Фото

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
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Здесь был сбит водителем кроссовера Chery Tiggo 20-летний пешеход. Молодой человек переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области. От полученных травм он скончался на месте поисшествия.
По словам 37-летней водителя иномарки, мужчина внезапно спрыгнул на проезжую часть с железобетонного ограждения. В настоящее время обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что 23 февраля в Ишиме водитель ВАЗ 21 043 сбил на пешеходном переходе 86-летнюю пенсионерку. Пожилая женщина скончалась от полученных травм в больнице.