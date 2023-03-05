В Тюмени к концу следующей недели потеплеет до +4

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Первый день новой рабочей недели встретит тюменцев дождем со снегом и ветром до 6,6 метров в секунду. Утром температура воздуха составит 0 -2, в темное время суток -3 -8. Во вторник, 7 марта, ожидается малооблачная погода и -2 -4 днем, -5 -9 в ночные часы. К вечеру вероятны осадки в виде небольшого снега.
В праздничный день, 8 марта, ожидается небольшой снег. Днем столбики термометров покажут -4 -6, к вечеру опустятся до -7 -9. В четверг утром температура воздуха составит -5 -9, к вечеру потеплеет до 0 +2. Осадки в этот день маловероятны. В пятницу, 10 марта, столбики термометров поднимутся до +1 +4.