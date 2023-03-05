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Posted Сегодня, 05:18

Published Сегодня, 05:18

Modified Сегодня, 05:20

Updated Сегодня, 05:20

В Тюмени к концу следующей недели потеплеет до +4

5 марта 2023, 05:18
Фото: 1MI

В Тюмени потеплеет до +4

В Тюмени на следующей неделе установится нулевая температура воздуха. По прогнозам метеорологов, сегодня в течение дня термометры покажут -1 -3. Ожидаются осадки в виде дождя со снегом, ветер до 4,8 метров в секунду.
Сюжет
Тюмень

Первый день новой рабочей недели встретит тюменцев дождем со снегом и ветром до 6,6 метров в секунду. Утром температура воздуха составит 0 -2, в темное время суток -3 -8. Во вторник, 7 марта, ожидается малооблачная погода и -2 -4 днем, -5 -9 в ночные часы. К вечеру вероятны осадки в виде небольшого снега.

В праздничный день, 8 марта, ожидается небольшой снег. Днем столбики термометров покажут -4 -6, к вечеру опустятся до -7 -9. В четверг утром температура воздуха составит -5 -9, к вечеру потеплеет до 0 +2. Осадки в этот день маловероятны. В пятницу, 10 марта, столбики термометров поднимутся до +1 +4.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода#Погода в Тюмени#Потепление#Тюмень#Тюменская область
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