В Тюмени к концу следующей недели потеплеет до +4

Первый день новой рабочей недели встретит тюменцев дождем со снегом и ветром до 6,6 метров в секунду. Утром температура воздуха составит 0 -2, в темное время суток -3 -8. Во вторник, 7 марта, ожидается малооблачная погода и -2 -4 днем, -5 -9 в ночные часы. К вечеру вероятны осадки в виде небольшого снега.