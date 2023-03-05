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Published Сегодня, 04:19

Modified Сегодня, 04:22

Updated Сегодня, 04:22

В Тюмени из стен дома в Утешево выпадают кирпичи

5 марта 2023, 04:19
Фото: 1MI

В Тюмени рушится стена жилого дома

Жители дома в микрорайоне Утешево боятся жить в своих квартирах. Тюменцы опасаются обрушения кладки здания — часть кирпичей выдавило из стены так, что она приняла форму колеса.
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Тюмень

Кроме того, постоянно присутствует сырость и плесень. При этом открыть окна для проветривания невозможно — из стен сразу выпадывают кирпичи.

Горожане отмечают, что причиной всех бед является протекающая крыша. Во время дождя она пропускает воду, что, по мнению жильцов, могло стать причиной размытия кладки на фасаде.

Между тем в управляющей компании ООО «Системы городского обслуживания», которая обслуживает данный дом, заявляют, что угрозы обрушения нет.

В управляющей компании, которая провела визуальный осмотр дома, в ответ на их обращение заявили, что угроз нет, пишет 72.RU.

«В весенне-летний период сотрудниками УК будет обследована стена дома, при необходимости — выполнены ремонтные работы», — отметили в УК.

ООО «Системы городского обслуживания» работает на тюменском рынке 17 лет. По данным из открытых источников, в 2021 года компания увеличила выручку на 27% — до 17 миллионов рублей, чистая прибыль выросла на 3175% — до 3,1 миллионов рублей.

Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании «СГО» инициированы 52 проверки. В 24 из них выявлены нарушения. В арбитражных судах РФ были рассмотрены 48 судебных дел с участием ООО «СГО», в 26 компания выступала в роли ответчика.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени жаловались на огромные сосульки, свисающие с крыш домов на улицах Елизарово и Холодильной.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Управляющие компании#Обрушение стены#Безопасность#Тюменская область#Жалобы
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