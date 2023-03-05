В Тюмени из стен дома в Утешево выпадают кирпичи

Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании «СГО» инициированы 52 проверки. В 24 из них выявлены нарушения. В арбитражных судах РФ были рассмотрены 48 судебных дел с участием ООО «СГО», в 26 компания выступала в роли ответчика.