В Тюмени из стен дома в Утешево выпадают кирпичи

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
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Updated Сегодня, 04:22
Кроме того, постоянно присутствует сырость и плесень. При этом открыть окна для проветривания невозможно — из стен сразу выпадывают кирпичи.
Горожане отмечают, что причиной всех бед является протекающая крыша. Во время дождя она пропускает воду, что, по мнению жильцов, могло стать причиной размытия кладки на фасаде.
Между тем в управляющей компании ООО «Системы городского обслуживания», которая обслуживает данный дом, заявляют, что угрозы обрушения нет.
В управляющей компании, которая провела визуальный осмотр дома, в ответ на их обращение заявили, что угроз нет, пишет 72.RU.
«В весенне-летний период сотрудниками УК будет обследована стена дома, при необходимости — выполнены ремонтные работы», — отметили в УК.
ООО «Системы городского обслуживания» работает на тюменском рынке 17 лет. По данным из открытых источников, в 2021 года компания увеличила выручку на 27% — до 17 миллионов рублей, чистая прибыль выросла на 3175% — до 3,1 миллионов рублей.
Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании «СГО» инициированы 52 проверки. В 24 из них выявлены нарушения. В арбитражных судах РФ были рассмотрены 48 судебных дел с участием ООО «СГО», в 26 компания выступала в роли ответчика.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени жаловались на огромные сосульки, свисающие с крыш домов на улицах Елизарово и Холодильной.