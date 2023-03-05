В Тюмени из канализации достали собаку и лестницу

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
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Животное повалилось в колодец в поселке Боровский. К счастью, пес не пострадал и был успешно возвращен хозяевам. Остальные вещи, мобильные телефоны, одеяло, лестница, лопата, запчасти от автомобиля, мяч были обнаружены в городских системах водоотведения.
Помимо этого, только из магистрального коллектора вдоль улицы Мельникайте в районе ТЦ «Кристалл» из канализации достали пять КамАЗов салфеток, пишет АиФ – Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в 2022 году на сетях водоотведения устранено более 4 тысяч засоров. В 2021 году их было больше на 17%.