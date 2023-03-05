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Published Сегодня, 05:53

Modified Сегодня, 05:55

Updated Сегодня, 05:55

В Тюмени из канализации достали собаку и лестницу

5 марта 2023, 05:53
Фото: 1MI

В Тюмени из канализации извлекли собаку

Мобильные телефоны, одеяло, лестницу, лопату и собаку обнаружили в минувшем году специалисты «Росводоканал-Тюмень» во время промывки коллекторов.
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Тюмень

Животное повалилось в колодец в поселке Боровский. К счастью, пес не пострадал и был успешно возвращен хозяевам. Остальные вещи, мобильные телефоны, одеяло, лестница, лопата, запчасти от автомобиля,  мяч были обнаружены в городских системах водоотведения.

Помимо этого, только из магистрального коллектора вдоль улицы Мельникайте в районе ТЦ «Кристалл» из канализации достали пять КамАЗов салфеток, пишет АиФ – Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в 2022 году на сетях водоотведения устранено более 4 тысяч засоров. В 2021 году их было больше на 17%.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Водоканал#ООО «Тюмень Водоканал»#Канализация#Канализационный коллектор#Тюмень#Тюменцы#Тюменская область
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