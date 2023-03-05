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Тюменцы стали богаче

5 марта 2023, 15:39
Фото: 1MI

Уровень зарплат в Тюменской области вырос на 10%

Уровень зарплат в Тюменской области за год вырос на 10,2%. По данным Росстата, жители региона в январе–ноябре 2022 года зарабатывали в среднем 59 422 рубля. По этому показателю субъект оказался на третьем месте в Уральском федеральном округе.

При этом больше всего в минувшем году получали работники сферы добычи нефти и газа (169 504 рубля), те, кто занят в производстве химических веществ (144 436 рублей), а также машин и оборудования (139 066 рублей), сотрудники, связанные с деятельностью воздушного транспорта (122 399 рублей), исследователи и разработчики (131 689 рублей).

Больше тюменцев в УрФО зарабатывали только жители Ямала (128 626 рублей) и Югры (93 816 рублей). В среднем по России зарплаты составили 61 925 рублей, пишет «Вслух.ру».

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#Вера Романескул#Деньги#Работа#Зарплата#Новости#Тюменская область
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