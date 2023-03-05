Тюменцы стали богаче

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
При этом больше всего в минувшем году получали работники сферы добычи нефти и газа (169 504 рубля), те, кто занят в производстве химических веществ (144 436 рублей), а также машин и оборудования (139 066 рублей), сотрудники, связанные с деятельностью воздушного транспорта (122 399 рублей), исследователи и разработчики (131 689 рублей).
Больше тюменцев в УрФО зарабатывали только жители Ямала (128 626 рублей) и Югры (93 816 рублей). В среднем по России зарплаты составили 61 925 рублей, пишет «Вслух.ру».