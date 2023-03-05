Тюменцы стали богаче

При этом больше всего в минувшем году получали работники сферы добычи нефти и газа (169 504 рубля), те, кто занят в производстве химических веществ (144 436 рублей), а также машин и оборудования (139 066 рублей), сотрудники, связанные с деятельностью воздушного транспорта (122 399 рублей), исследователи и разработчики (131 689 рублей).