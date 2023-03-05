Тюменцам составили список бюджетных стран для отпуска весной

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Турция пока входит в число наиболее приемлемых по цене направлений для отдыха — недельный тур на март в отель 4* с питанием по системе «Все включено» можно найти за 70 тысяч рублей. Кроме того, отправиться в Турцию можно самостоятельно — из Тюмени в Стамбул с 30 марта запускают прямые рейсы. Стоимость авиабилетов — от 17 тысяч 630 рублей.
Помимо Турции в феврале из Тюмени начали летать самолеты на побережье Индийского океана — на Шри-Ланку. 9-дневный отдых в государстве Южной Азии обойдется в 122 тысяч рублей. В эту сумму включены завтраки.
За 126 тысяч рублей можно купить недельный тур в Египет в отель, работающий по системе «Все включено». Правда, вылет будет из Екатеринбурга. Также из Екатеринбурга можно улететь на неделю за 107 тысяч рублей в Объединенные Арабские Эмираты, за 169 тысяч рублей — на семь дней в Индию.
Стоимость путевок в Таиланд пока кусается — из Тюмени в Паттайю путевки стоят не менее 193 тысяч рублей, из Екатеринбурга можно найти туры от 100 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменцев предупредили о том, что ждать в этом году «горящих» путевок не стоит. Единственным вариантом сэкономить на отпуске является ранее бронирование — размер дисконта доходит до 30%.