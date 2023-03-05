Тюменцам составили список бюджетных стран для отпуска весной

Турция пока входит в число наиболее приемлемых по цене направлений для отдыха — недельный тур на март в отель 4* с питанием по системе «Все включено» можно найти за 70 тысяч рублей. Кроме того, отправиться в Турцию можно самостоятельно — из Тюмени в Стамбул с 30 марта запускают прямые рейсы. Стоимость авиабилетов — от 17 тысяч 630 рублей.