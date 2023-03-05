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Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

Тюменцам составили список бюджетных стран для отпуска весной

5 марта 2023, 10:07
Фото: 1MI

Туроператоры рассказали тюменцам о бюджетных направлениях отдыха в марте

Тюменские туроператоры составили список самых недорогих направлений для отдыха в марте. В перечень недорогих заграничных стран вошли Турция, Египет, Шри-Ланка, Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд. Отдых продолжительностью семь дней обойдется на двоих человек до 200 тысяч рублей.
Сюжет
Тюмень

Турция пока входит в число наиболее приемлемых по цене направлений для отдыха — недельный тур на март в отель 4* с питанием по системе «Все включено» можно найти за 70 тысяч рублей. Кроме того, отправиться в Турцию можно самостоятельно — из Тюмени в Стамбул с 30 марта запускают прямые рейсы. Стоимость авиабилетов — от 17 тысяч 630 рублей.

Помимо Турции в феврале из Тюмени начали летать самолеты на побережье Индийского океана — на Шри-Ланку. 9-дневный отдых в государстве Южной Азии обойдется в 122 тысяч рублей. В эту сумму включены завтраки.

За 126 тысяч рублей можно купить недельный тур в Египет в отель, работающий по системе «Все включено». Правда, вылет будет из Екатеринбурга. Также из Екатеринбурга можно улететь на неделю за 107 тысяч рублей в Объединенные Арабские Эмираты, за 169 тысяч рублей — на семь дней в Индию.

Стоимость путевок в Таиланд пока кусается — из Тюмени в Паттайю путевки стоят не менее 193 тысяч рублей, из Екатеринбурга можно найти туры от 100 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменцев предупредили о том, что ждать в этом году «горящих» путевок не стоит. Единственным вариантом сэкономить на отпуске является ранее бронирование — размер дисконта доходит до 30%.

Куда тюменцы едут отдыхать в этом году
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Туристы#Туристические путевки#Цены#Отпуск#Тюмень#Тюменская область
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