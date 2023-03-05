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Posted Сегодня, 11:42

Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

Тюменцам рассказали, что нельзя везти из заграницы

5 марта 2023, 11:42
Фото: 1MI

Тюменцам напомнили об ограничениях на ввоз зарубежных лекарств

Жителям Тюменской области рассказали о том, какие лекарственные препараты лучше не привозить из заграничных стран. В список вошли медикаменты, в состав которых входят сильнодействующие и ядовитые вещества, психотропные и наркотические средства.
Сюжет
Тюмень

Как пояснили в Тюменской таможне, ввоз таких препаратов Россию возможен только при наличии разрешительных документов на русском языке.

Информацию о зарегистрированных в Российской Федерации лекарственных средствах и о наличии в них наркотических средств и психотропных веществ можно посмотреть на официальном сайте Министерства здравоохранения в государственном реестре лекарственных средств.

Ранее «Наш Город» писал, что у жителя Тюменской области, вернувшего из отпуска в Тайланде, таможенники изъяли экзотический сувенир в виде стеклянной бутылки со скорпионом, корнем женьшеня и змеей. Как выяснилось, ввоз данного товара в Россию запрещен.

Штраф грозит тюменцу из-за экзотического сувенира
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Таможня#Тюменская таможня#Запреты#Тюмень#Тюменская область
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