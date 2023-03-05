Тюменцам рассказали, что нельзя везти из заграницы

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Как пояснили в Тюменской таможне, ввоз таких препаратов Россию возможен только при наличии разрешительных документов на русском языке.
Информацию о зарегистрированных в Российской Федерации лекарственных средствах и о наличии в них наркотических средств и психотропных веществ можно посмотреть на официальном сайте Министерства здравоохранения в государственном реестре лекарственных средств.
Ранее «Наш Город» писал, что у жителя Тюменской области, вернувшего из отпуска в Тайланде, таможенники изъяли экзотический сувенир в виде стеклянной бутылки со скорпионом, корнем женьшеня и змеей. Как выяснилось, ввоз данного товара в Россию запрещен.