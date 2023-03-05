Тюменцам рассказали, что нельзя везти из заграницы

Тюменцам напомнили об ограничениях на ввоз зарубежных лекарств

Жителям Тюменской области рассказали о том, какие лекарственные препараты лучше не привозить из заграничных стран. В список вошли медикаменты, в состав которых входят сильнодействующие и ядовитые вещества, психотропные и наркотические средства.

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