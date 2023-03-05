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Posted Сегодня, 11:20

Published Сегодня, 11:20

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

Тюменского водителя, протаранившего машины во время пьяной потасовки, задержали

5 марта 2023, 11:20
Фото: 1MI

В Тюмени задержали водителя, который разбил чужие машины во время пьяной потасовки

Тюменца, устроившего автопобоище во дворе дома на улице Широтной, задержали. Как выяснилось, водитель по вине которого пострадали несколько припаркованных автомобилей, был пьян. Об этом «Нашему Городу» рассказали в ГИБДД по Тюменской области.
Сюжет
ДТП

Инцидент произошел сегодня ночью. По словам очевидцев, компания нетрезвых мужчин сначала устроила драку. А затем, пытаясь выехать из двора дома, протаранила несколько легковушек.

Теперь тюменцу грозит наказание за пьяное вождение. Также ему предстоит возместить ущерб владельцам пострадавших автомобилей.

Ранее «Наш Город» писал, что массовая авария с участием пяти автомобилей произошла в Тюмени по вине пьяного водителя 15 февраля. 22-летний виновник ДТП возвращался домой из ночного клуба.

Пьяный тюменец устроил автопобоище ночью. Фото
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#Валентина Бурнашева#Автомобилисты#Нетрезвые водители#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Водители#ГИБДД#ДТП#Тюмень#Авария#Тюменская область
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