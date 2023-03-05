Тюменского водителя, протаранившего машины во время пьяной потасовки, задержали

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
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Updated Сегодня, 11:44
Инцидент произошел сегодня ночью. По словам очевидцев, компания нетрезвых мужчин сначала устроила драку. А затем, пытаясь выехать из двора дома, протаранила несколько легковушек.
Теперь тюменцу грозит наказание за пьяное вождение. Также ему предстоит возместить ущерб владельцам пострадавших автомобилей.
Ранее «Наш Город» писал, что массовая авария с участием пяти автомобилей произошла в Тюмени по вине пьяного водителя 15 февраля. 22-летний виновник ДТП возвращался домой из ночного клуба.