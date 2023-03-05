Тюменского водителя, протаранившего машины во время пьяной потасовки, задержали

В Тюмени задержали водителя, который разбил чужие машины во время пьяной потасовки

Тюменца, устроившего автопобоище во дворе дома на улице Широтной, задержали. Как выяснилось, водитель по вине которого пострадали несколько припаркованных автомобилей, был пьян. Об этом «Нашему Городу» рассказали в ГИБДД по Тюменской области.

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