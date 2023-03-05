Тюменские музеи выиграли гранты на развитие двух проектов

Posted 5 марта 11:03
Published 5 марта 11:03
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Тюменское музейно-просветительское объединение (ТМПО) победило в конкурсе программы Особый взгляд «Special view». Грант авторы проекта потратят на создание тактильных копий музейных экспонатов. Для адаптации выбраны пять произведений художников К. Брюллова, В. Л. Боровиковского, В. В. Верещагина, И. Ф. Хруцкого, В. В. Кандинского.
Благодаря другому выигранному гранту в двух музеях Тюменской области появятся мультимедиа-гиды с дополненной реальностью. Это выставочный проект «Торговый дом Колокольникова. Наследники» музея «Усадьба Колокольниковых» Тюменского музейно-просветительского объединения и «От палеозоя до наших дней» Краеведческого музея Уватского района «Легенды седого Иртыша».
В целом по стране в этом году планируется запустить на цифровой платформе «Артефакт» не менее 67 таких проектов. От Тюменской области на онлайн-сервисе уже представлены 13 виртуальных выставок.
Платформа «Артефакт» разработана Министерством культуры РФ в рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура».
К слову, в этом году на реализацию госпрограммы «Развитие культуры» в Тюменском области выделено из регионального бюджета 2,513 млрд рублей. Также на эти цели из федерального бюджета будут направлены еще порядка 87 млн рублей.