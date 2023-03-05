Новая льгота от президента России приведет к росту цен на квартиры

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Такой прогноз делают эксперты рынка недвижимости. По мнению специалистов, новшества приведут к увеличению на рынке предложений по продаже вторичных квартир до 50 квадратных метров, а также приведут к повышению цен на жилье площадью от 55 «квадратов».
Эксперты отмечают, что, вероятнее всего, на рынке недвижимости в ближайшее время произойдет прирост предложений квартир до 50 квадратных метров, а чисто вторички от 55 «квадратов», напротив уменьшится, что и приведет к удорожанию.
В тоже время специалисты уверены, что серьезного роста цен на недвижимость не будет — только незначительная корректировка в сторону роста, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени этой весной может возникнуть дефицит строительных материалов из-за увеличения спроса на товары.