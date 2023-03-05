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Posted Сегодня, 07:04

Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Новая льгота от президента России приведет к росту цен на квартиры

5 марта 2023, 07:04
Фото: 1MI

Указ Путина скажется на стоимости жилья в Тюмени

Новая льгота для семей с двумя и более детьми по освобождению от налога на сделку при продаже жилья, анонсированная президентом России Владимиром Путиным, может привести к росту цен на квартиры. Также на стоимости жилья скажется материнского капитала на 11,9%.

Такой прогноз делают эксперты рынка недвижимости. По мнению специалистов, новшества приведут к увеличению на рынке предложений по продаже вторичных квартир до 50 квадратных метров, а также приведут к повышению цен на жилье площадью от 55 «квадратов».

Эксперты отмечают, что, вероятнее всего, на рынке недвижимости в ближайшее время произойдет прирост предложений квартир до 50 квадратных метров, а чисто вторички от 55 «квадратов», напротив уменьшится, что и приведет к удорожанию.

В тоже время специалисты уверены, что серьезного роста цен на недвижимость не будет — только незначительная корректировка в сторону роста, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени этой весной может возникнуть дефицит строительных материалов из-за увеличения спроса на товары.

 

Тюменцев ждет острый дефицит стройматериалов
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#Валентина Бурнашева#Владимир Путин#Общество#Новости тюмени#Покупка квартир#Продажа#Покупка-продажа#Рост цен#Льготы#Налоги#Тюмень#Тюменская область
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