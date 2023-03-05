Новая льгота от президента России приведет к росту цен на квартиры

Указ Путина скажется на стоимости жилья в Тюмени

Новая льгота для семей с двумя и более детьми по освобождению от налога на сделку при продаже жилья, анонсированная президентом России Владимиром Путиным, может привести к росту цен на квартиры. Также на стоимости жилья скажется материнского капитала на 11,9%.

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