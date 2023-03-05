На тюменских дорогах будут ловить водителей-бесправников с помощью «Паутины»

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Весной работа по поиску бесправников в Тюменской области продолжится, в том числе с задействованием системы «Паутина», в базу которой внесены водители, лишенные прав.
В региональной ГИБДД отмечают, что движение по автодорогам автомобилистов, не имеющих достаточных навыков управления транспортом и теоретических знаний ПДД, может быть в весенний период особенно опасным из-за сложных погодных условий, гололеда на проезжей части, туманов и ледяных дождей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на этой неделе сотрудники ГИБДД задержали 22-летнего жителя Кургана за рулем Lada ббез прав. Для поимки молодого человека пришлось задействовать три экипажа ДПС.