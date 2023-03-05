На тюменских дорогах будут ловить водителей-бесправников с помощью «Паутины»

В региональной ГИБДД отмечают, что движение по автодорогам автомобилистов, не имеющих достаточных навыков управления транспортом и теоретических знаний ПДД, может быть в весенний период особенно опасным из-за сложных погодных условий, гололеда на проезжей части, туманов и ледяных дождей.