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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

На тюменских дорогах будут ловить водителей-бесправников с помощью «Паутины»

5 марта 2023, 12:08
Фото: 1MI

Тюменские автоинспекторы поймали 708 водителей-бесправников с начала 2023 года

Более 700 тюменских водителей, не имеющих право управления транспортных средством, поймали с начала года инспекторы ДПС.
Сюжет
Тюмень

Весной работа по поиску бесправников в Тюменской области продолжится, в том числе с задействованием системы «Паутина», в базу которой внесены водители, лишенные прав.

В региональной ГИБДД отмечают, что движение по автодорогам автомобилистов, не имеющих достаточных навыков управления транспортом и теоретических знаний ПДД, может быть в весенний период особенно опасным из-за сложных погодных условий,  гололеда на проезжей части, туманов и ледяных дождей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на этой неделе сотрудники ГИБДД задержали 22-летнего жителя Кургана за рулем Lada ббез прав. Для поимки молодого человека пришлось задействовать три экипажа ДПС.

В Тюмени 22-летнего водителя-бесправника вместо ЗАГСа отправили под арест. Видео
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#Валентина Бурнашева#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Водительское удостоверение#Водители#ГИБДД#Безопасность на дорогах#Тюмень#Тюменская область
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