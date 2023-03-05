Кот, пострадавший от рук ялуторовского живодера, идет на поправку

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
По словам волонтеров группы «Кукла», в настоящее время хвостатый находится на передержке у волонтёра группы. Животное до сих пор проходит лечение, но уже проходят отеки, почти полностью открылись глаза. Живчик становится активнее и иногда согласен поиграть, хотя большую часть времени котик всё же спит из-за действия лекарств.
Живчику дают седативные препараты, закапывают в глаза капли, возят на приемы к ветеринару. Деньги на лечение кота поступают со всей страны.
По словам ветврачей, состояние кота стабилизируется. Но в будущем могут быть отдалённые последствия неврологического характера из-за удушения, так как мозг испытывал гипоксию — недостаток кислорода.
Ранее «Наш Город» писал, что в начале в февраля в Ялуторовске местные жители обнаружили в мусорном баке в замотанной скотчем коробке кота с удавкой на шее. Неравнодушные горожане спасли животное и дали ему имя Живчик.