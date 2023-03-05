Кот, пострадавший от рук ялуторовского живодера, идет на поправку

По словам волонтеров группы «Кукла», в настоящее время хвостатый находится на передержке у волонтёра группы. Животное до сих пор проходит лечение, но уже проходят отеки, почти полностью открылись глаза. Живчик становится активнее и иногда согласен поиграть, хотя большую часть времени котик всё же спит из-за действия лекарств.