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Published Сегодня, 06:19

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

Кот, пострадавший от рук ялуторовского живодера, идет на поправку

5 марта 2023, 06:19
Фото: Кукла. Помощь бездомным животным г. Ялуторовск.

Жители России подключились к лечению тюменского кота, пострадавшего от рук живодера

Кот по кличке Живчик, пострадавший несколько недель назад от рук ялуторовского живодера, идет по поправку.

По словам волонтеров группы «Кукла», в настоящее время хвостатый находится на передержке у волонтёра группы. Животное до сих пор проходит лечение, но уже проходят отеки, почти полностью открылись глаза. Живчик становится активнее и иногда согласен поиграть, хотя большую часть времени котик всё же спит из-за действия лекарств.

Живчику дают седативные препараты, закапывают в глаза капли, возят на приемы к ветеринару. Деньги на лечение кота поступают со всей страны.

По словам ветврачей, состояние кота стабилизируется. Но в будущем могут быть отдалённые последствия неврологического характера из-за удушения, так как мозг испытывал гипоксию — недостаток кислорода.

Ранее «Наш Город» писал, что в начале в февраля в Ялуторовске местные жители обнаружили в мусорном баке в замотанной скотчем коробке кота с удавкой на шее. Неравнодушные горожане спасли животное и дали ему имя Живчик.

В Ялуторовске неизвестные выбросили кота в мусорный бак в запакованной коробке
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Кот#Живодеры#Лечение#Тюменская область#Ялуторовск
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