Компания пьяных тюменцев устроила ночью драку и ДТП. Видео

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Видеоролик с произошедшим инцидентом опубликовал в сообществе ЧС Тюмень местный житель. На кадрах видео видно, как один из молодых людей скинул с лестницы женщину, после чего нанес ей удар.
«После драки компания молодых людей села в машину, и водитель столкнулся с несколькими припаркованными машинами, а также снёс ограждение», — сообщили очевидцы.
На место ЧП был вызван наряд сотрудников ДПС. Официальные комментарии от ГИБДД ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в конце февраля на улице Тульской бывший муж пришел в дом к своей жене и убил тещу и нового сожителя. Женщина также получила серьезные травмы и была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. В настоящее время она уже находится дома, а преступник — в СИЗО.