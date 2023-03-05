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Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

Компания пьяных тюменцев устроила ночью драку и ДТП. Видео

5 марта 2023, 08:23
Фото: 1MI

В Тюмени компания пьяных людей устроила ночью драку и ДТП

Неспокойная ночь выдалась сегодня у жителей дома на улице Широтной, 96. Ночью во дворе дома произошла драка между компанией нетрезвых мужчин. Эти же люди повредили несколько припаркованных рядом с домом автомобилей, пытаясь выехать из двора.
Сюжет
Тюмень
Видео: 1MI

Видеоролик с произошедшим инцидентом опубликовал в сообществе ЧС Тюмень местный житель. На кадрах видео видно, как один из молодых людей скинул с лестницы женщину, после чего нанес ей удар.

«После драки компания молодых людей села в машину, и водитель столкнулся с несколькими припаркованными машинами, а также снёс ограждение», — сообщили очевидцы.

На место ЧП был вызван наряд сотрудников ДПС. Официальные комментарии от ГИБДД ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в конце февраля на улице Тульской бывший муж пришел в дом к своей жене и убил тещу и нового сожителя. Женщина также получила серьезные травмы и была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. В настоящее время она уже находится дома, а преступник — в СИЗО.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Драки#Алкоголики#Тюменцы#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Видео
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