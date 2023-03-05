Компания пьяных тюменцев устроила ночью драку и ДТП. Видео

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в конце февраля на улице Тульской бывший муж пришел в дом к своей жене и убил тещу и нового сожителя. Женщина также получила серьезные травмы и была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. В настоящее время она уже находится дома, а преступник — в СИЗО.