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Published Сегодня, 15:11

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Updated Сегодня, 15:11

Итоги недели: ЧВК «Редан», фаллосы вместо цветов и путаница в трупах

5 марта 2023, 15:11
Фото: 1MI

Жителей Тюменской области взволновали проверки возле ТЦ и нестандартный баннер

Дежурствами полиции возле торговых центров и баннером с фаллическими символами вместо цветов запомнилась уходящая неделя жителям Тюменской области.

ЧВК «Редан» и дежурство полиции возле ТЦ

После серии драк в московском «Авиапарке» популярность в Тюменской области и других регионах России приобрело так называемое «ЧВК Редан». В социальных сетях стали появляться посты с призывом к насилию в отношении молодых людей в клетчатых штанах и футболках с изображением паука. Сами представители движения рассказали «Нашему городу», что выступают против насилия. Некоторые теперь боятся выходить на улицу.

Опасаясь массовых стычек, полиция во многих городах страны — в том числе и в Тюмени — стала по вечерам дежурить возле торговых центров. Не обошлось без проверок и задержаний. Однако до беспорядков, к счастью, не дошло.

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Фаллосы вместо цветов

В Тюмени неизвестные разместили на электронном табло на путепроводе Мельникайте баннер с необычными цветами, лепестки которых внешне напоминают мужские половые органы. Тюменцев крайне возмутил данный баннер, и они потребовали его немедленно убрать.

«Улица Мельникайте, электронное табло. Уберите безобразие», — сообщил автор, опубликовавший фотографии «необычных цветов» в социальной сети ВК.

В комментариях под постом горожане отнеслись к картинке с юмором и отметили, что, скорее всего, это букет к предстоящему празднику 8 марта.

«С наступающим женщин поздравляют букетом», — пошутил Николай С.
В Тюмени на баннере на улице Мельникайте разместили букеты из фаллосов
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Путаница в трупах

Жительница Тюменской области Лариса Гопкина рассказала «Нашему городу», что ее по ошибке обвинили в убийстве мужа. В морге тело умершего от пневмонии супруга женщины перепутали с трупом другого человека. На женщину завели уголовное дело и пытались выбить показания.

Давили следователи, по словам тюменки, и на ее детей. Из-за случившегося от Ларисы отреклись родственники мужа, узнавшие о расследовании, а со стороны соседей началась травля.

О том, что причиной всех бед стала путаница с трупами, женщина узнала в день похорон. В гробу лежало тело не супруга Ларисы, а другого человека.

Когда все выяснилось, дело закрыли. Но Лариса теперь не знает, как жить дальше: близкие он нее отвернулись, а сын после выбивания показаний замкнулся в себе.

«Все знакомые и соседи думают, что я и мои дети — убийцы. Я не понимаю, что мне теперь делать», — говорит вдова.
Перепутали трупы и обвинили невиновную в убийстве мужа
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#Вера Романескул#Тюменская область#Новости#Общество#Баннер#Чвк редан#Убийство
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