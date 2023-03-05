Итоги недели: ЧВК «Редан», фаллосы вместо цветов и путаница в трупах

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
После серии драк в московском «Авиапарке» популярность в Тюменской области и других регионах России приобрело так называемое «ЧВК Редан». В социальных сетях стали появляться посты с призывом к насилию в отношении молодых людей в клетчатых штанах и футболках с изображением паука. Сами представители движения рассказали «Нашему городу», что выступают против насилия. Некоторые теперь боятся выходить на улицу.
Опасаясь массовых стычек, полиция во многих городах страны — в том числе и в Тюмени — стала по вечерам дежурить возле торговых центров. Не обошлось без проверок и задержаний. Однако до беспорядков, к счастью, не дошло.
В Тюмени неизвестные разместили на электронном табло на путепроводе Мельникайте баннер с необычными цветами, лепестки которых внешне напоминают мужские половые органы. Тюменцев крайне возмутил данный баннер, и они потребовали его немедленно убрать.
«Улица Мельникайте, электронное табло. Уберите безобразие», — сообщил автор, опубликовавший фотографии «необычных цветов» в социальной сети ВК.
В комментариях под постом горожане отнеслись к картинке с юмором и отметили, что, скорее всего, это букет к предстоящему празднику 8 марта.
«С наступающим женщин поздравляют букетом», — пошутил Николай С.
Жительница Тюменской области Лариса Гопкина рассказала «Нашему городу», что ее по ошибке обвинили в убийстве мужа. В морге тело умершего от пневмонии супруга женщины перепутали с трупом другого человека. На женщину завели уголовное дело и пытались выбить показания.
Давили следователи, по словам тюменки, и на ее детей. Из-за случившегося от Ларисы отреклись родственники мужа, узнавшие о расследовании, а со стороны соседей началась травля.
О том, что причиной всех бед стала путаница с трупами, женщина узнала в день похорон. В гробу лежало тело не супруга Ларисы, а другого человека.
Когда все выяснилось, дело закрыли. Но Лариса теперь не знает, как жить дальше: близкие он нее отвернулись, а сын после выбивания показаний замкнулся в себе.
«Все знакомые и соседи думают, что я и мои дети — убийцы. Я не понимаю, что мне теперь делать», — говорит вдова.