Итоги недели: ЧВК «Редан», фаллосы вместо цветов и путаница в трупах

После серии драк в московском «Авиапарке» популярность в Тюменской области и других регионах России приобрело так называемое «ЧВК Редан». В социальных сетях стали появляться посты с призывом к насилию в отношении молодых людей в клетчатых штанах и футболках с изображением паука. Сами представители движения рассказали «Нашему городу», что выступают против насилия. Некоторые теперь боятся выходить на улицу.