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Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

Боец ЧВК «Вагнер» из Тюменской области погиб в зоне СВО

5 марта 2023, 10:33
Фото: 1MI

Под Артемовском погиб боец ЧВК «Вагнер» из Тюменской области

В Тюмени похоронили погибшего под Атемовском в конце января бойца ЧВК «Вагнер» Олега Бобылева. 2 марта было 40 дней со дня смерти военного, однако церемония прощания состоялась на днях.
Сюжет
Тюмень

Как сообщили «Нашему Городу» в администрации Мегиона, родные Олега Бобылева родом из ХМАО. В Мегионе жил его отец и другие родственники. Однако в зону спецоперации военный был отправлен из Тюмени.

Место последнего упокоения, по решению друзей и близких, боец также обрел под Тюменью.

«Олег Бобылев проявил себя истинным защитником Отечества. В памяти всех, кто знал его, Олег останется сильным, мужественным и бескомпромиссным, когда дело касается безопасности Родины. Выражаем соболезнования родственникам и друзьям героя», — отметил исполняющий обязанности главы города Игорь Алчинов.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени прошли похороны бойца ЧВК «Вагнер» Андрея Холодова. Военный получил смертельные травмы в ходе выполнения боевого задания 27 января.

В Тюмени на Аллее Славы похоронили 58-летнего бойца ЧВК «Вагнер»
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Военные#Военнослужащие#Военная служба#Военные травмы#Военные действия#Тюмень#Тюменская область#Похороны
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