Боец ЧВК «Вагнер» из Тюменской области погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Как сообщили «Нашему Городу» в администрации Мегиона, родные Олега Бобылева родом из ХМАО. В Мегионе жил его отец и другие родственники. Однако в зону спецоперации военный был отправлен из Тюмени.
Место последнего упокоения, по решению друзей и близких, боец также обрел под Тюменью.
«Олег Бобылев проявил себя истинным защитником Отечества. В памяти всех, кто знал его, Олег останется сильным, мужественным и бескомпромиссным, когда дело касается безопасности Родины. Выражаем соболезнования родственникам и друзьям героя», — отметил исполняющий обязанности главы города Игорь Алчинов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени прошли похороны бойца ЧВК «Вагнер» Андрея Холодова. Военный получил смертельные травмы в ходе выполнения боевого задания 27 января.