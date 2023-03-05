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Updated Сегодня, 07:35

202 ДТП с участием автобусов произошло на тюменских дорогах в 2022 году

5 марта 2023, 07:33
Фото: ГИБДД

202 ДТП с участием автобусов произошло в Тюменской области в 2022 году

Более 200 дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта произошло в Тюменской области в минувшем году. Половина из них — по вине водителей автобусов.
Сюжет
ДТП

По данным ГИБДД по Тюменской области, в авариях погибли шесть человек, 256 получили различные травмы. С начала этого года в регионе зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествия с участием автобусов, в 15 из них виновны водители пассажирского общественного транспорта.

В ближайшее время в Тюменской области пройдут «сплошные проверки» водителей автобусов. Мероприятия состоятся на загородных трассах.

Ранее «Наш Город» писал, что 27 февраля на федеральной трассе Тюмень — Омск произошла авария с участием рейсового автобуса. В результате ДТП травмы получили две пожилые пассажирки.

Есть пострадавшие: автобус столкнулся с манипулятором на трассе Тюмень-Омск
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#Валентина Бурнашева#ДТП#Общество#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Водители#Общественный транспорт#Автобусы#Водители автобусов#ГИБДД#Тюмень#Авария#Тюменская область
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