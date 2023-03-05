202 ДТП с участием автобусов произошло на тюменских дорогах в 2022 году

По данным ГИБДД по Тюменской области, в авариях погибли шесть человек, 256 получили различные травмы. С начала этого года в регионе зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествия с участием автобусов, в 15 из них виновны водители пассажирского общественного транспорта.