202 ДТП с участием автобусов произошло на тюменских дорогах в 2022 году

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
По данным ГИБДД по Тюменской области, в авариях погибли шесть человек, 256 получили различные травмы. С начала этого года в регионе зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествия с участием автобусов, в 15 из них виновны водители пассажирского общественного транспорта.
В ближайшее время в Тюменской области пройдут «сплошные проверки» водителей автобусов. Мероприятия состоятся на загородных трассах.
Ранее «Наш Город» писал, что 27 февраля на федеральной трассе Тюмень — Омск произошла авария с участием рейсового автобуса. В результате ДТП травмы получили две пожилые пассажирки.