В Тюменской области пройдут сплошные проверки маршруток и автобусов

В Госавтоинспекции напомнили, в 2022 году на дорога Тюменской области произошло 202 ДТП с участием пассажирского транспорта, в результате которых шесть человек погибли и 256 получили ранения различной тяжести. Каждое второе происшествие случилось по вине водителей автобусов и маршруток. В этом году на тюменских трассах зарегистрировано 22 ДТП с участием автобусов, в 15-ти из них виновны также водители общественного транспорта.