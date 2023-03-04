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Posted 4 марта 12:17

Published 4 марта 12:17

Modified Сегодня, 07:17

Updated Сегодня, 07:17

В Тюменской области пройдут сплошные проверки маршруток и автобусов

4 марта 2023, 12:17
Фото: 1MI
Госавтоинспекция Тюменской области усиливает профилактическую работу по безопасности пассажирских перевозок. Особенное внимание будет уделено школьным автобусам, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сейчас специалисты анализируют движение автобусов по отдельным маршрутам как в населенных пунктах, так и в междугороднем сообщении, в том числе по федеральным трассам, на предмет соответствия маршрутной сети требованиям безопасности.

Отдельный мониторинг пройдет по маршрутам школьных автобусов. Кроме того, будет уделено внимание выявлению нарушений на конкретных маршрутах, связанных с перевозкой пассажиров сверх вместимости автобусов.

На загородных дорогах запланированы «сплошные проверки» автобусов с привлечением медицинских работников для определения противопоказаний у водителей к управлению транспортом, в том числе переутомления и усталости.

В Госавтоинспекции напомнили, в 2022 году на дорога Тюменской области произошло 202 ДТП с участием пассажирского транспорта, в результате которых шесть человек погибли и 256 получили ранения различной тяжести. Каждое второе происшествие случилось по вине водителей автобусов и маршруток. В этом году на тюменских трассах зарегистрировано 22 ДТП с участием автобусов, в 15-ти из них виновны также водители общественного транспорта.

Мероприятия по снижению смертности на дорогах является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работа в этом направлении проводится в регионе регулярно совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.

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