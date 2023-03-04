В Тюменской области пройдут сплошные проверки маршруток и автобусов

Posted 4 марта 12:17
Published 4 марта 12:17
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Сейчас специалисты анализируют движение автобусов по отдельным маршрутам как в населенных пунктах, так и в междугороднем сообщении, в том числе по федеральным трассам, на предмет соответствия маршрутной сети требованиям безопасности.
Отдельный мониторинг пройдет по маршрутам школьных автобусов. Кроме того, будет уделено внимание выявлению нарушений на конкретных маршрутах, связанных с перевозкой пассажиров сверх вместимости автобусов.
На загородных дорогах запланированы «сплошные проверки» автобусов с привлечением медицинских работников для определения противопоказаний у водителей к управлению транспортом, в том числе переутомления и усталости.
В Госавтоинспекции напомнили, в 2022 году на дорога Тюменской области произошло 202 ДТП с участием пассажирского транспорта, в результате которых шесть человек погибли и 256 получили ранения различной тяжести. Каждое второе происшествие случилось по вине водителей автобусов и маршруток. В этом году на тюменских трассах зарегистрировано 22 ДТП с участием автобусов, в 15-ти из них виновны также водители общественного транспорта.
Мероприятия по снижению смертности на дорогах является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работа в этом направлении проводится в регионе регулярно совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.