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Published Сегодня, 06:18

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

В Тюмени пиво подорожало на 9%

4 марта 2023, 06:18
Фото: 1MI

В Тюмени подорожало пиво и упали его продажи

В Тюмени падают продажи пива. По сравнению с февралем 2022 года в феврале этого года, уровень продаж снизился на 5%. При этом общая выручка от реализации увеличилась на 4% за счет роста цен.
Сюжет
Тюмень

По данным аналитиков системы сервисов для автоматизации бизнеса «Контур.Маркет», в 2023 году стоимость бутылки пива объемом пол-литра выросла на 9% и в среднем сегодня составляет 62 рубля. Причиной удорожание стало изменение цен на упаковку. В частности, стеклянная тара теперь стоит дороже на 30%.

В тоже время в январе тюменцы чаще покупали пенный напиток, чем в январе 2022 года — на 1%. В целом, 55% среди всех купленных в первом месяце года алкогольных напитков — пиво, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за год рост цен на продукты достиг 12%. В список наиболее подорожавших товаров вошли плодовоовощная продукция, кондитерские изделия, хлеб и рыба.

В Тюмени за год цены на популярные продукты выросли на 12%
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Рост цен#Продажа#Напитки#Спиртные напитки#Тюмень#Тюменская область
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