В Тюмени пиво подорожало на 9%

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
По данным аналитиков системы сервисов для автоматизации бизнеса «Контур.Маркет», в 2023 году стоимость бутылки пива объемом пол-литра выросла на 9% и в среднем сегодня составляет 62 рубля. Причиной удорожание стало изменение цен на упаковку. В частности, стеклянная тара теперь стоит дороже на 30%.
В тоже время в январе тюменцы чаще покупали пенный напиток, чем в январе 2022 года — на 1%. В целом, 55% среди всех купленных в первом месяце года алкогольных напитков — пиво, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за год рост цен на продукты достиг 12%. В список наиболее подорожавших товаров вошли плодовоовощная продукция, кондитерские изделия, хлеб и рыба.