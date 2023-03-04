В Тюмени пиво подорожало на 9%

В Тюмени подорожало пиво и упали его продажи

В Тюмени падают продажи пива. По сравнению с февралем 2022 года в феврале этого года, уровень продаж снизился на 5%. При этом общая выручка от реализации увеличилась на 4% за счет роста цен.

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