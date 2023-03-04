В Тюмени на баннере на улице Мельникайте разместили букеты из фаллосов

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
«Улица Мельникайте, электронное табло. Уберите безобразие», — сообщил автор, опубликовавший фотографии «необычных цветов», в социальной сети ВК.
В комментариях под постом горожане отнеслись к картинке с юмором и отметили, что, скорее всего, это букет к предстоящему празднику 8 марта.
«С наступающим женщин поздравляют букетом», — пошутил Николай С.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени сообщали о том, что в одном из городских маршрутных автобусах разместили рекламу секс-шопа.