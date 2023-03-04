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Published Сегодня, 07:07

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Updated Сегодня, 07:35

В Тюмени на баннере на улице Мельникайте разместили букеты из фаллосов

4 марта 2023, 07:07
Фото: ЧС Тюмень

В Тюмени взломали дорожное табло и показали водителям фаллосы

В Тюмени неизвестные разместили на электронном табло на путепроводе Мельникайте баннер с необычными цветами, лепестки которых внешне напоминают мужские половые органы. Тюменцев крайне возмутил данный баннер и они потребовали его немедленно убрать.
Сюжет
Тюмень
«Улица Мельникайте, электронное табло. Уберите безобразие», — сообщил автор, опубликовавший фотографии «необычных цветов», в социальной сети ВК.

В комментариях под постом горожане отнеслись к картинке с юмором и отметили, что, скорее всего, это букет к предстоящему празднику 8 марта.

«С наступающим женщин поздравляют букетом», — пошутил Николай С.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени сообщали о том, что в одном из городских маршрутных автобусах разместили рекламу секс-шопа.

В тюменских автобусах рекламируют секс-шоп с изображением писателя Льва Толстого
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#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Водители#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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