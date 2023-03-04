nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:53

Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

В Тюмени на Аллее Славы похоронили 58-летнего бойца ЧВК «Вагнер»

4 марта 2023, 11:53
Фото: 1MI

В Тюмени на Аллее Славы похоронили бойца ЧВК «Вагнер»

В Тюмени на Аллее Славы похоронили погибшего в зоне СВО бойца ЧВК «Вагнер» 58-летнего Андрея Холодова. Военный погиб в ходе выполнения боевого задания 27 января 2023 года, сообщает тг-канал «Не жди меня из Украины».
Сюжет
Тюмень

Имеются ли у военного родные — не указано.

В открытых источниках опубликована информация о том, что полный тезка Андрея Холодова в мае 2009 года был приговоре Верховным судом РФ к 25 годам лишения свободы, с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, а последующих 15 лет в исправительной колонии строгого режима. Мужчине было предъявлено обвинение по статьям Уголовного кодекса «Убийство», «Бандитизм», «Разбойное нападение».

По данным определения судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации, полный тезка Андрея Холодова являлся одним из членов банды, созданной в 1999 году для «нападения на граждан и организации с целью незаконного обогащения». Холодов работал в банде с 2002 по 2004 год.

Ранее «Наш Город» писал, что в селе Велижаны Нижнетавдинского района накануне простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Иваном Шуляковым, получившим смертельное ранение в ходе выполнения боевого задания 7 февраля 2023 года.

В Нижнетавдинском районе похоронили бойца ЧВК «Вагнер», погибшего в зоне СВО
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Военные#Военнослужащие#Военная служба#Военные травмы#Похороны#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
«Трагедии плана не меняют»: власти отказались ставить светофор на опасном участке
Вчера, 07:25
Перепутали трупы и обвинили невиновную в убийстве мужа
Вчера, 13:25
Яблоки, помидоры, лук: В Тюмени повысили цены на постные продукты
Вчера, 13:33
В Тюмени у моста Влюбленных на платной парковке организовали свалку снега. Фото
Вчера, 12:39
Штраф грозит тюменцу из-за экзотического сувенира
Вчера, 08:01
С бронью от мобилизации: в Тюмени ищут токаря-универсала
Вчера, 07:48