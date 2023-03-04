В Тюмени на Аллее Славы похоронили 58-летнего бойца ЧВК «Вагнер»

В открытых источниках опубликована информация о том, что полный тезка Андрея Холодова в мае 2009 года был приговоре Верховным судом РФ к 25 годам лишения свободы, с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, а последующих 15 лет в исправительной колонии строгого режима. Мужчине было предъявлено обвинение по статьям Уголовного кодекса «Убийство», «Бандитизм», «Разбойное нападение».