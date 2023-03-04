В Тюмени на Аллее Славы похоронили 58-летнего бойца ЧВК «Вагнер»

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Имеются ли у военного родные — не указано.
В открытых источниках опубликована информация о том, что полный тезка Андрея Холодова в мае 2009 года был приговоре Верховным судом РФ к 25 годам лишения свободы, с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, а последующих 15 лет в исправительной колонии строгого режима. Мужчине было предъявлено обвинение по статьям Уголовного кодекса «Убийство», «Бандитизм», «Разбойное нападение».
По данным определения судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации, полный тезка Андрея Холодова являлся одним из членов банды, созданной в 1999 году для «нападения на граждан и организации с целью незаконного обогащения». Холодов работал в банде с 2002 по 2004 год.
Ранее «Наш Город» писал, что в селе Велижаны Нижнетавдинского района накануне простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Иваном Шуляковым, получившим смертельное ранение в ходе выполнения боевого задания 7 февраля 2023 года.