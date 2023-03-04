В Тюмени ищут агента по продаже недвижимости в Дубаи на зарплату от 250 тысяч рублей

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
В приглашении на работу указано, что трудовой стаж от будущего сотрудника не требуется, график работы — свободный. В обязанности работника будет входить поиск елиентов, заинтересованных в покупке недвижимости в Дубае для инвестирования, сдачи в аренду или личного пользования; передача контактов клиента менеджеру компании.
Оплата сдельная — 1-3% от стоимости объекта недвижимости в случае покупки недвижимости клиентом.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ищут токарей-универсалов для работы на оборонном предприятии в Нижегородской области. Платить обещают от 120 тысяч рублей.