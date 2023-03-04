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Published Сегодня, 05:08

Modified Сегодня, 06:23

Updated Сегодня, 06:23

В Тюмени ищут агента по продаже недвижимости в Дубаи на зарплату от 250 тысяч рублей

4 марта 2023, 05:08
Фото: 1MI

В Тюмени ищут агента по продаже недвижимости на зарплату от 250 тысяч рублей

В Тюменской области ищут агента по недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах на зарплату в 250 тысяч рублей. Соответствующая вакансия опубликована на портале HeadHunter.
Сюжет
Тюмень

В приглашении на работу указано, что трудовой стаж от будущего сотрудника не требуется, график работы — свободный. В обязанности работника будет входить поиск елиентов, заинтересованных в покупке недвижимости в Дубае для инвестирования, сдачи в аренду или личного пользования; передача контактов клиента менеджеру компании.

Оплата сдельная — 1-3% от стоимости объекта недвижимости в случае покупки недвижимости клиентом.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ищут токарей-универсалов для работы на оборонном предприятии в Нижегородской области. Платить обещают от 120 тысяч рублей.

 

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Вакансии#Работа#Покупка-продажа#Продажа недвижимости#Тюмень#Тюменская область
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