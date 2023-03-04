В Тюмени ищут агента по продаже недвижимости в Дубаи на зарплату от 250 тысяч рублей

В приглашении на работу указано, что трудовой стаж от будущего сотрудника не требуется, график работы — свободный. В обязанности работника будет входить поиск елиентов, заинтересованных в покупке недвижимости в Дубае для инвестирования, сдачи в аренду или личного пользования; передача контактов клиента менеджеру компании.