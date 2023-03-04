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Published Сегодня, 03:52

Modified Сегодня, 03:54

Updated Сегодня, 03:54

В центре Тюмени Infinity врезался в дорожное ограждение. Фото

4 марта 2023, 03:52
Фото: ЧС Тюмень

В центре Тюмени иномарка врезалась в дорожное ограждение

Жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня ночью на перекрестке улиц Максима Горького — Республики. В дорожное ограждение врезался водитель легкового автомобиля Infinity. Фотографии аварии опубликованы в социальных сетях.
Сюжет
Тюмень

По словам очевидцев, у автомобиля значительно повреждена боковая часть со стороны. К счастью, водитель остался жив. На месте ЧП работали сотрудники МЧС. Официальные комментарии ГИБДД ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что 21 февраля в Тюмени на перекрестке улиц Щербакова и Чайковского на пешеходном переходе была сбита 12-летняя школьница. Ребенок получил перелом и серьезную травму головы. В настоящее время девочка находится в состоянии комы.

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#Валентина Бурнашева#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Водители#ГИБДД#Тюмень#ДТП#Авария#Тюменская область
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