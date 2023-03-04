В центре Тюмени Infinity врезался в дорожное ограждение. Фото

Ранее «Наш Город» писал, что 21 февраля в Тюмени на перекрестке улиц Щербакова и Чайковского на пешеходном переходе была сбита 12-летняя школьница. Ребенок получил перелом и серьезную травму головы. В настоящее время девочка находится в состоянии комы.