В центре Тюмени Infinity врезался в дорожное ограждение. Фото

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
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Updated Сегодня, 03:54
По словам очевидцев, у автомобиля значительно повреждена боковая часть со стороны. К счастью, водитель остался жив. На месте ЧП работали сотрудники МЧС. Официальные комментарии ГИБДД ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что 21 февраля в Тюмени на перекрестке улиц Щербакова и Чайковского на пешеходном переходе была сбита 12-летняя школьница. Ребенок получил перелом и серьезную травму головы. В настоящее время девочка находится в состоянии комы.