В Нижнетавдинском районе похоронили бойца ЧВК «Вагнер», погибшего в зоне СВО

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в конце февраля на Аллее Славы похоронили 42-летнего бойца ЧВК «Вагнер» Алексея Зеленского, погибшего 6 февраля под Артемовском. У военного остались жена и трое детей, самый младший из которых родился за 10 дней до его смерти.