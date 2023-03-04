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Published Сегодня, 05:38

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Updated Сегодня, 05:40

В Нижнетавдинском районе похоронили бойца ЧВК «Вагнер», погибшего в зоне СВО

4 марта 2023, 05:38
Фото: 1MI

В Тюменской области похоронили бойца ЧВК «Вагнер», погибшего под Артемовском

В тюменском селе Велижаны накануне простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Иваном Шуляковым, погибшим в зоне СВО под Артемовском 7 февраля 2023 года.
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Тюмень

Тюменец получил смертельные травмы в ходе выполнения боевого задания, сообщили «Нашему Городу» в администрации Велижанского сельского поселения.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в конце февраля на Аллее Славы похоронили 42-летнего бойца ЧВК «Вагнер» Алексея Зеленского, погибшего 6 февраля под Артемовском. У военного остались жена и трое детей, самый младший из которых родился за 10 дней до его смерти.

Погибшего под Артемовском отца троих детей похоронили в Тюмени с почестями
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Похороны#Военные#Военнослужащие#Военная служба#Военные травмы#Военные действия#Тюмень#Тюменская область
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