В Нижнетавдинском районе похоронили бойца ЧВК «Вагнер», погибшего в зоне СВО

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
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Тюменец получил смертельные травмы в ходе выполнения боевого задания, сообщили «Нашему Городу» в администрации Велижанского сельского поселения.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в конце февраля на Аллее Славы похоронили 42-летнего бойца ЧВК «Вагнер» Алексея Зеленского, погибшего 6 февраля под Артемовском. У военного остались жена и трое детей, самый младший из которых родился за 10 дней до его смерти.