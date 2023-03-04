Тюменцам рассказали, как купить тур с 30-поцентной скидкой

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Специалисты поясняют, что причиной этому станет санкционное давление на российскую авиаотрасль и дефицит открытых направлений.
«Отдых стал доступен не каждому. „Горящих“ туров ждать не надо, их не будет в 2023 году, так как для этого нет никаких предпосылок: все, что уже готово для сезона, будет раскуплено даже по высоким ценам», — пояснил РБК Тюмени эксперт по туризму Александр Тепляков.
По словам специалистов, единственный способ сэкономит на отпуске — воспользоваться услугой ранней брони, при которой скидка на тур может достигнуть 30%. При этом оплачивать полностью стоимость путевки не обязательно — можно внести часть оплаты и тем самым зафиксировать цену.
Ранее «Наш Город» писал, что Тайланд, Турция, Армения и Абхазия вошли список самых популярных направлений для отдыха у тюменцев в этом году.