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Published Сегодня, 07:58

Modified Сегодня, 08:33

Updated Сегодня, 08:33

Тюменцам рассказали, как купить тур с 30-поцентной скидкой

4 марта 2023, 07:58
Фото: 1MI

Туроператоры снижают цены на турпутевки для тюменцев до 30%

«Горящих» туров в заграничные страны в этом году тюменцам ждать не стоит. Такой прогноз делают эксперты туристической сферы.
Сюжет
Тюмень

Специалисты поясняют, что причиной этому станет санкционное давление на российскую авиаотрасль и дефицит открытых направлений.

«Отдых стал доступен не каждому. „Горящих“ туров ждать не надо, их не будет в 2023 году, так как для этого нет никаких предпосылок: все, что уже готово для сезона, будет раскуплено даже по высоким ценам», — пояснил РБК Тюмени эксперт по туризму Александр Тепляков.

По словам специалистов, единственный способ сэкономит на отпуске — воспользоваться услугой ранней брони, при которой скидка на тур может достигнуть 30%. При этом оплачивать полностью стоимость путевки не обязательно — можно внести часть оплаты и тем самым зафиксировать цену.

Ранее «Наш Город» писал, что Тайланд, Турция, Армения и Абхазия вошли список самых популярных направлений для отдыха у тюменцев в этом году.

Куда тюменцы едут отдыхать в этом году
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Путешествия#Туристические путевки#Туристы#Цены#Тюмень#Тюменская область
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