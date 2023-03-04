Тюменцам рассказали, как купить тур с 30-поцентной скидкой

По словам специалистов, единственный способ сэкономит на отпуске — воспользоваться услугой ранней брони, при которой скидка на тур может достигнуть 30%. При этом оплачивать полностью стоимость путевки не обязательно — можно внести часть оплаты и тем самым зафиксировать цену.