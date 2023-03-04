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Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Тюменские медики прооперировали пациентку с рекордным числом опухолей

4 марта 2023, 11:24
Фото: 1MI

Тюменские врачи прооперировали пациентку с рекордным числом опухолей

Тюменские медики удалили из тела жительницы Тобольска рекордное число опухолей. Многочисленные узлы у женщины обнаружили в матке.
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Тюмень

По словам врачей, пациентка обратилась к ним с жалобами на постоянные боли внизу животы, слабость, мигрени, амению и большой размер живота, который достиг размера живота равного 30-й недели беременности.

«Мы решили провести миомэктомию. Это хирургическая операция, заключающаяся в удалении фиброматозных узлов, с сохранением детородной функции. В ходе операции нам пришлось удалить более 30 узлов от 2-10 см в диаметре. Это своеобразный рекорд. До этого случая, максимальное количество удалённых образований было порядка двух десятков», — отметила акушер-гинеколог хирургического отделения №2 ОКБ №1 Ирина Чиликина.

В настоящее время пациентка уже выписана из медицинского учреждения и ведет привычный образ жизни.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменский врач-педиатр Наталья Горохова завоевала победу на Всеоссийском конкурсе в номинации «Детский врач 2022 года».

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#Валентина Бурнашева#Пациенты#Заболевания#Опухоль#Операция#Общество#Новости тюмени#Департамент здравоохранения#Тюмень#Тюменская область
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