Тюменские медики прооперировали пациентку с рекордным числом опухолей

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
По словам врачей, пациентка обратилась к ним с жалобами на постоянные боли внизу животы, слабость, мигрени, амению и большой размер живота, который достиг размера живота равного 30-й недели беременности.
«Мы решили провести миомэктомию. Это хирургическая операция, заключающаяся в удалении фиброматозных узлов, с сохранением детородной функции. В ходе операции нам пришлось удалить более 30 узлов от 2-10 см в диаметре. Это своеобразный рекорд. До этого случая, максимальное количество удалённых образований было порядка двух десятков», — отметила акушер-гинеколог хирургического отделения №2 ОКБ №1 Ирина Чиликина.
В настоящее время пациентка уже выписана из медицинского учреждения и ведет привычный образ жизни.
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