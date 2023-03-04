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Published Сегодня, 14:20

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

Тренд на рынке труда Тюмени - гибридный график и ослабление возрастного ценза

4 марта 2023, 14:20
Фото: 1MI

Стали известны тренды на рынке труда в Тюмени

Организатор hr-конференций Ташика Юрченко рассказала о новых трендах на рынке труда Тюмени. Работодатели могут пойти на уступки, чтобы привлечь новые кадры в 2023 году. По данным РБК Тюмень, большая часть топ кандидатов не торопятся сразу идти в офис.

Основатель и директор TASHIKA Group полагает, что «управленческое звено стало распределяться, люди нашли возможность работать «консультантами» в гибридном или «онлайн формате».

Этот тренд начался в 2022 году. Привлечь новых сотрудников стало сложнее, приходится подстраиваться под гибридный формат работы и ослаблять возрастной ценз.

Ранее «Наш город» отмечал, что в тюменской Росгвардии не хватает сотрудников.

 

В тюменской Росгвардии не хватает сотрудников
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#Александр Мязин#Общество#Работа#Новости тюмени#Тюменцы#Дороги#Экономика#Деньги#Люди
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