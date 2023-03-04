Тренд на рынке труда Тюмени - гибридный график и ослабление возрастного ценза

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Основатель и директор TASHIKA Group полагает, что «управленческое звено стало распределяться, люди нашли возможность работать «консультантами» в гибридном или «онлайн формате».
Этот тренд начался в 2022 году. Привлечь новых сотрудников стало сложнее, приходится подстраиваться под гибридный формат работы и ослаблять возрастной ценз.
Ранее «Наш город» отмечал, что в тюменской Росгвардии не хватает сотрудников.