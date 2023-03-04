Тренд на рынке труда Тюмени - гибридный график и ослабление возрастного ценза

Стали известны тренды на рынке труда в Тюмени

Организатор hr-конференций Ташика Юрченко рассказала о новых трендах на рынке труда Тюмени. Работодатели могут пойти на уступки, чтобы привлечь новые кадры в 2023 году. По данным РБК Тюмень, большая часть топ кандидатов не торопятся сразу идти в офис.