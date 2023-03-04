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Стас Пьеха выступил с бесплатным концертом в Тюмени

4 марта 2023, 10:47
Фото: тг-канал Светлана Иванова ТМР

Стас Пьеха выступил перед матерями и женами мобилизованных в Тюмени

Российский певец, внук народной артистки СССР Эдиты Пьехи, Стас Пьеха выступил с концертной программой перед женами и мамами мобилизованных жителей Тюменской областии. Об этом сообщил в своем тг-канале глава муниципалитета Светлана Иванова.
Сюжет
Тюмень
«Тёплый праздничный вечер провела вместе с жёнами и мамами наших мобилизованных ребят. Яркие творческие номера, вкусные блюда, общение в неформальной обстановке подарили нашим женщинам в преддверии 8 Мата радость и хорошее настроение. Кульминацией вечера стал концерт Стаса Пьехи. Под его лиричные песни танцевал весь зал», — сообщила Светлана Иванова.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе визита в Нижнетавдинский район встретился с родными тюменских участников СВО.

Александр Моор обсудил назревшие вопросы с женами и матерями мобилизованных
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Военные#Концерты#Частичная мобилизация#8 Марта#Праздники#Тюмень#Тюменская область
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