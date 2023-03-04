Стас Пьеха выступил с бесплатным концертом в Тюмени

Стас Пьеха выступил перед матерями и женами мобилизованных в Тюмени

Российский певец, внук народной артистки СССР Эдиты Пьехи, Стас Пьеха выступил с концертной программой перед женами и мамами мобилизованных жителей Тюменской областии. Об этом сообщил в своем тг-канале глава муниципалитета Светлана Иванова.

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