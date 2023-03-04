Стас Пьеха выступил с бесплатным концертом в Тюмени

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
«Тёплый праздничный вечер провела вместе с жёнами и мамами наших мобилизованных ребят. Яркие творческие номера, вкусные блюда, общение в неформальной обстановке подарили нашим женщинам в преддверии 8 Мата радость и хорошее настроение. Кульминацией вечера стал концерт Стаса Пьехи. Под его лиричные песни танцевал весь зал», — сообщила Светлана Иванова.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе визита в Нижнетавдинский район встретился с родными тюменских участников СВО.