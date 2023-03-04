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Posted Сегодня, 07:23

Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:33

Updated Сегодня, 07:33

Стали известны подробности ночной аварии с Infiniti

4 марта 2023, 07:23
Фото: ЧС Тюмень

В центре Тюмени при столкновении двух легковых авто Infiniti отбросило в столб

Стали известны подробности ночной аварии, произошедшей не перекрестке улиц Республики и Максима Горького. Здесь столкнулись Chevrolet и Infiniti.
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Тюмень

Как пояснили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, водитель Chevrolet при перестроении не уступил дорогу Infiniti. В результате чего произошло столкновение. От удара Infiniti отбросило на столб.

В аварии пострадал водитель Infiniti 1995 года рождения. Он получил травму ноги. Водитель Chevrolet не пострадал.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в феврале этого года более чем на 60% выросло число дорожно-транспортных происшествий. В областной столице было зарегистрировано 116 аварий, в которых погиб 1 человек, травмы получили 135 человек.

В центре Тюмени Infinity врезался в дорожное ограждение. Фото
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#Валентина Бурнашева#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Водители#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Тюмень#ДТП#Авария#Тюменская область
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