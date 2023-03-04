Стали известны подробности ночной аварии с Infiniti

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Как пояснили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, водитель Chevrolet при перестроении не уступил дорогу Infiniti. В результате чего произошло столкновение. От удара Infiniti отбросило на столб.
В аварии пострадал водитель Infiniti 1995 года рождения. Он получил травму ноги. Водитель Chevrolet не пострадал.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в феврале этого года более чем на 60% выросло число дорожно-транспортных происшествий. В областной столице было зарегистрировано 116 аварий, в которых погиб 1 человек, травмы получили 135 человек.