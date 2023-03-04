Рейс Тюмень — Санкт-Петербург задержан на 5 часов по техническим причинам

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
В справочной «Рощино» «Нашему Городу» пояснили, что задержка рейса произошла по техническим причинам. Каким именно — не уточнили.
По данным онлайн-табло «Пулково», вылет и прибытие самолетов выполняются по расписанию. Задержаны лишь два прибывающих рейса — из Тюмени (на 5 часов) и из Сургута (на 4 часа).
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти потратят порядка 22 миллионов рублей на авиаперевозки VIP-персон на международных линиях. Соответствующий тендер опубликован на портале Госзакупки.