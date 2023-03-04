Рейс Тюмень — Санкт-Петербург задержан на 5 часов по техническим причинам

Вылет самолета Тюмень — Санкт-Петербург задержали на 5 часов по техническим причинам

Более чем на пять часов задержан вылет из тюменского аэропорта Рощино в Санкт-Петербург. Воздушное судно авиакомпании «Победа» должно было отправиться из областной столицы в Пулково еще 6:55 утра, одна вылет перенесен на 12:05.

Сюжет Тюмень