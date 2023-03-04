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Updated Сегодня, 06:48

Рейс Тюмень — Санкт-Петербург задержан на 5 часов по техническим причинам

4 марта 2023, 06:43
Фото: 1MI

Вылет самолета Тюмень — Санкт-Петербург задержали на 5 часов по техническим причинам

Более чем на пять часов задержан вылет из тюменского аэропорта Рощино в Санкт-Петербург. Воздушное судно авиакомпании «Победа» должно было отправиться из областной столицы в Пулково еще 6:55 утра, одна вылет перенесен на 12:05.
Сюжет
Тюмень

В справочной «Рощино» «Нашему Городу» пояснили, что задержка рейса произошла по техническим причинам. Каким именно — не уточнили.

По данным онлайн-табло «Пулково», вылет и прибытие самолетов выполняются по расписанию. Задержаны лишь два прибывающих рейса — из Тюмени (на 5 часов) и из Сургута (на 4 часа).

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти потратят порядка 22 миллионов рублей на авиаперевозки VIP-персон на международных линиях. Соответствующий тендер опубликован на портале Госзакупки.

Власти Тюменской области потратят на международные VIP-перелеты 22 миллиона рублей
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Аэропорт Рощино#Самолет#Задержка рейса#Тюмень#Тюменская область
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