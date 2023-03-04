Продукты, ужин, полезную вещь: Что тюменки хотят к 8 марта

Какой нужно сделать подарок к 8 марта

Жители Тюменской области готовятся к 8 марта. Подписчицы паблика «Типичный Тобольск» отмечают, что в этот день лучше дарить не цветы, а нужные в хозяйстве вещи. Самые лучшие букеты - они всегда без повода.