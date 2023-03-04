Продукты, ужин, полезную вещь: Что тюменки хотят к 8 марта

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
«Лучше продуктов купите, приготовьте ужин или стоящую вещь», - отметила жительница Тобольска Лиина Т.
Цветы на 8 марта воспринимаются жительницами города как обязанность.
«Дарите полезные подарки», - сообщает подписчица паблика «Типичный Тобольск» Виктория К.
Ранее «Наш город» сообщал, что в преддверии праздников магазины повысили цены на постные продукты: яблоки, помидоры, лук. Бананы подорожали за последний месяц на 12 рублей.