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Posted Сегодня, 13:36

Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

Продукты, ужин, полезную вещь: Что тюменки хотят к 8 марта

4 марта 2023, 13:36
Фото: 1MI

Какой нужно сделать подарок к 8 марта

Жители Тюменской области готовятся к 8 марта. Подписчицы паблика «Типичный Тобольск» отмечают, что в этот день лучше дарить не цветы, а нужные в хозяйстве вещи. Самые лучшие букеты - они всегда без повода.
«Лучше продуктов купите, приготовьте ужин или стоящую вещь», - отметила жительница Тобольска Лиина Т.

Цветы на 8 марта воспринимаются жительницами города как обязанность.

«Дарите полезные подарки», - сообщает подписчица паблика «Типичный Тобольск» Виктория К.

Ранее «Наш город» сообщал, что в преддверии праздников магазины повысили цены на постные продукты: яблоки, помидоры, лук. Бананы подорожали за последний месяц на 12 рублей.

Яблоки, помидоры, лук: В Тюмени повысили цены на постные продукты
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Экономика#Деньги#8 Марта#Праздники#Подарки
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