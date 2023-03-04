Под Тюменью за 60 млн рублей продается большой коттедж похожий на замок. Фото

Posted Сегодня, 14:00
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Внутри дом выглядит обычно, здесь много мебели, дорогая отделка. В основном здании 3 этажа.
«Продается элитный коттедж 330 кв.м. в п. Боровский. Коттедж построен в замковом стиле и олицетворяет собой надежность и неприступность! Стены дома выполнены из самого надежного материала - красного кирпича, коттедж полностью завершён», - сообщает продавец на сайте «Авито».
«Замок» расположен на участке в 42 сотки.
Ранее «Наш город» сообщал, что в начале февраля около Тюмени не смогли продать замок, который оценивался в 70 млн рублей.