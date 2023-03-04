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Updated Сегодня, 14:00

Под Тюменью за 60 млн рублей продается большой коттедж похожий на замок. Фото

4 марта 2023, 14:00
Фото: Скрин сайта Авито, Этажи

Под Тюменью продают настоящий замок за 60 миллионов рублей. Фото

Под Тюменью в Боровском продаётся коттедж. По данным сайта «Авито», его стоимость 60 млн рублей. На цокольном этаже здания размещены: баня, хамам, душ, котельная, гардеробная, хозяйственная комната.
Фото: Скрин сайта Авито, Этажи

Внутри дом выглядит обычно, здесь много мебели, дорогая отделка. В основном здании 3 этажа.

«Продается элитный коттедж 330 кв.м. в п. Боровский. Коттедж построен в замковом стиле и олицетворяет собой надежность и неприступность! Стены дома выполнены из самого надежного материала - красного кирпича, коттедж полностью завершён», - сообщает продавец на сайте «Авито».

«Замок» расположен на участке в 42 сотки.

Ранее «Наш город» сообщал, что в начале февраля около Тюмени не смогли продать замок, который оценивался в 70 млн рублей.

Замок-недострой не смогли продать в Тюмени за 70 млн рублей
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Экономика#Деньги#Загородная недвижимость#Элитная недвижимость#Продажа#Покупка-продажа
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