Под Тюменью за 199 миллионов рублей на продажу выставлен логистический центр

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
В опубликованном на портале Авито объявлении указано, что комплекс состоит из трех отдельно стоящих складских помещений площадью 1,7 тысяч квадратных метров, 1,4 квадратных метра и 1,3 квадратных метра. Площадь земельного участка, находящегося в собственности, составляет 5 гектар.
«Свободная планировка, есть офисные помещения, все здания автономные, со своей газовой котельной, скважиной и септиком. Площадь участка позволяет построить еще строения под Ваши требования, объекты придорожного сервиса, турбазу вокруг озера с банями и зоной отдыха. Подойдет под логистический центр, транспортную компанию, ремзону, торговые направления, производство, грузовой автосалон и автосервис», — отмечено в объявлении.
На этом же направлении работает распределительный центр «Магнит».
Ранее «Наш Город» писал в Тюменской области за 5 миллионов рублей продают базу отдыха в Нижнетавдинском районе с земельным участком площадью 13 соток.