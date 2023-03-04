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Published Сегодня, 04:29

Modified Сегодня, 04:31

Updated Сегодня, 04:31

Под Тюменью за 199 миллионов рублей на продажу выставлен логистический центр

4 марта 2023, 04:29
Фото: Авито

Под Тюменью продают за 199 миллионов рублей логистический комплекс

В Тюменской области на продажу за 199 миллионов рублей выставлен логистический комплекс, расположенный селе Перевалово.
Сюжет
Тюмень

В опубликованном на портале Авито объявлении указано, что комплекс состоит из трех отдельно стоящих складских помещений площадью 1,7 тысяч квадратных метров, 1,4 квадратных метра и 1,3 квадратных метра. Площадь земельного участка, находящегося в собственности, составляет 5 гектар.

«Свободная планировка, есть офисные помещения, все здания автономные, со своей газовой котельной, скважиной и септиком. Площадь участка позволяет построить еще строения под Ваши требования, объекты придорожного сервиса, турбазу вокруг озера с банями и зоной отдыха. Подойдет под логистический центр, транспортную компанию, ремзону, торговые направления, производство, грузовой автосалон и автосервис», — отмечено в объявлении.

На этом же направлении работает распределительный центр «Магнит».

Ранее «Наш Город» писал в Тюменской области за 5 миллионов рублей продают базу отдыха в Нижнетавдинском районе с земельным участком площадью 13 соток.

 

В тюменской деревне продают базу отдыха по цене однокомнатной квартиры
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