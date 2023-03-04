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Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Педиатр из Тюмени признана лучшим детским врачом на Всероссийском конкурсе

4 марта 2023, 11:02
Фото: 1MI

Наталья Горохова из Тюмени стала лучшим детским врачом России

Начальник педиатрической службы Тюменской областной клинической больницы №1 Наталья Горохова завоевала победу в номинации «Детский врач 2022 года» Всероссийского конкурса Союза педиатров России.
Сюжет
Тюмень

Наталья Горохова на протяжении нескольких лет является наставником для молодых специалистов региона. Карьеру медика она начала в Санкт-Петербурге. В тюменской медицине трудится с 2022 года.

Как сообщили «Нашему Городу» в информационном центре правительства Тюменской области, награждение состоялось в Москве в рамках церемонии открытия ХХIV Конгресса педиатров России с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области стартовал конкурс для педагогов «Сердце отдаю детям». Он будет проведен два этапа — с 1 по 31 марта и 27 апреля. По итогам конкурса будут выбраны победители.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Врачи#Педиатр#Конкурсы#Тюмень#Тюменская область
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