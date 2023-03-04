Педиатр из Тюмени признана лучшим детским врачом на Всероссийском конкурсе

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Наталья Горохова на протяжении нескольких лет является наставником для молодых специалистов региона. Карьеру медика она начала в Санкт-Петербурге. В тюменской медицине трудится с 2022 года.
Как сообщили «Нашему Городу» в информационном центре правительства Тюменской области, награждение состоялось в Москве в рамках церемонии открытия ХХIV Конгресса педиатров России с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области стартовал конкурс для педагогов «Сердце отдаю детям». Он будет проведен два этапа — с 1 по 31 марта и 27 апреля. По итогам конкурса будут выбраны победители.