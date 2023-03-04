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Posted Сегодня, 10:22

Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Горожане заметили рядом с тюменским ТРЦ «Сити Молл» экипажи полиции

4 марта 2023, 10:22
Фото: nashgorod.ru

Горожане заметили рядом с тюменским ТРЦ экипажи полиции

Жители Тюмени заметили сегодня рядом с торговыми центрами экипажи полиции. Очевидцы сообщают о силовиках рядом с ТРЦ «Сити Молл». Что является причиной патрулирования неизвестно.
Сюжет
Тюмень

На этой неделе в областной столице силовики дежурили рядом с тюменским ЦУМом. Сотрудники полиции проводили профилактические беседы с подростками и проверяли на причастность к ЧВК «Редан».

ЧВК «Редан» — это новая молодежная субкультура, поклонники японского аниме. Ее участники придерживаются определенного стиля в одежде — носят брюки в клетку и кофты с символикой из аниме «Хантер х Хантер» — четверкой на белом пауке.

По данным тг-канала «Война с фейками», ЧВК «Редан» не является чем-либо плохим. Это обычная группа любителей японской мультипликации. А подростковые драки, в которых оказались замешаны подростки, являются провокацией со стороны украинских ЦИПсО.

Ранее в СМИ сообщалось, что подростки из ЧВК «Редан» устроили потасовки ТРЦ Нижнего Новгорода, Москвы и Подмосковья.

«Кофту сзади покажи»: полиция проверяла подростков на причастность к ЧВК «Редан»
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Сотрудники полиции#Тюменцы#Безопасность#Тюмень#Тюменская область
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