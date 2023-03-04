Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
На этой неделе в областной столице силовики дежурили рядом с тюменским ЦУМом. Сотрудники полиции проводили профилактические беседы с подростками и проверяли на причастность к ЧВК «Редан».
ЧВК «Редан» — это новая молодежная субкультура, поклонники японского аниме. Ее участники придерживаются определенного стиля в одежде — носят брюки в клетку и кофты с символикой из аниме «Хантер х Хантер» — четверкой на белом пауке.
По данным тг-канала «Война с фейками», ЧВК «Редан» не является чем-либо плохим. Это обычная группа любителей японской мультипликации. А подростковые драки, в которых оказались замешаны подростки, являются провокацией со стороны украинских ЦИПсО.
Ранее в СМИ сообщалось, что подростки из ЧВК «Редан» устроили потасовки ТРЦ Нижнего Новгорода, Москвы и Подмосковья.