За четыре года губернатор Моор заработал более 50 миллионов рублей

В 2018 году доходы губернатора Тюменской области Александра Моора составили 9,5 миллионов рублей. Его супруга за год заработала около 4 миллионов рублей. В собственности главы региона находится снегоход Yаmаhа, у его жены было транспортное средство на порядок дороже — Porsche Cayenne S, стоимость которого оценивается почти в 7 миллионов рублей. Также квартира на 72 «квадрата» и земельный участок.