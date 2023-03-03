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Published Сегодня, 04:42

Modified Сегодня, 04:44

Updated Сегодня, 04:44

За четыре года губернатор Моор заработал более 50 миллионов рублей

3 марта 2023, 04:42
Фото: 1MI

За четыре года доход губернатора Тюменской области Моора превысил 54 миллиона рублей

Тюменские чиновники, губернатор Тюменской области, депутаты дум, члены правительства региона, администраций и прочие госслужащие в этом году не будут публично отчитываться о доходах за 2022 год. Теперь эта информация будет представлена в обобщенном виде, без указания персональных данных.
Сюжет
Тюмень

«Наш Город» решил вспомнить, как росли доходы губернатора Тюменской области в течение последних четырех лет.

2018 год

В 2018 году доходы губернатора Тюменской области Александра Моора составили 9,5 миллионов рублей. Его супруга за год заработала около 4 миллионов рублей. В собственности главы региона находится снегоход Yаmаhа, у его жены было транспортное средство на порядок дороже — Porsche Cayenne S, стоимость которого оценивается почти в 7 миллионов рублей. Также квартира на 72 «квадрата» и земельный участок.

2019 год

В 2019 году губернатор Тюменской области увеличил свой заработок практически до 14 миллионов рублей. В его собственности находилась квартира площадью 72 квадратных метра, земельный участок площадью 1,8 тысяч «квадратов». Из техники — снегоход Yаmаhа.

Супруга губернатора отчиталась о доходе почти в 4 миллиона рублей.

«Владеет участком площадью почти 1,3 тысячи квадратных метров, имеет долю в нежилом помещении, в пользовании — квартира площадью 72,9 квадратных метров. Ездит на PORSCHE CAYENNE S», — было указано в декларации.

2020 год

За 12 месяцев 2020 года Александр Моор заработал почти на 500 тысяч больше, чем годом ранее. Он задекларировал 14,48 миллиона рублей. Доход супруги губернатора Тюменской области составил 3 миллиона рублей. В собственности имелась квартира площадью 72 квадратных метра, дом на 485 «квадрата», внедорожник Porsche Cayenne S и снегоход Yamaha.

2021 год

В 2021 заработок губернатора Тюменской области достиг 16 миллионов рублей. А вот у его жены доход снизился почти в два раза — до 1,4 миллиона рублей. В собственности имелась квартира площадью 72 квадратных метра, жилой дом площадью 485 квадратных метров, автомобиль Porsche Cayenne S.

Ранее «Наш Город» писал, кто из депутатов Тюменской областной Думы входил в списки самых богатых парламентариев в 2021, 2020 и 2019 годах.

 

Составлен список самых богатых депутатов Тюменской областной Думы
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Губернатор#Доходы#Декларация о доходах#Тюмень#Тюменская область#Александр Моор
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