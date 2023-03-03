За четыре года губернатор Моор заработал более 50 миллионов рублей

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
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Updated Сегодня, 04:44
«Наш Город» решил вспомнить, как росли доходы губернатора Тюменской области в течение последних четырех лет.
2018 год
В 2018 году доходы губернатора Тюменской области Александра Моора составили 9,5 миллионов рублей. Его супруга за год заработала около 4 миллионов рублей. В собственности главы региона находится снегоход Yаmаhа, у его жены было транспортное средство на порядок дороже — Porsche Cayenne S, стоимость которого оценивается почти в 7 миллионов рублей. Также квартира на 72 «квадрата» и земельный участок.
2019 год
В 2019 году губернатор Тюменской области увеличил свой заработок практически до 14 миллионов рублей. В его собственности находилась квартира площадью 72 квадратных метра, земельный участок площадью 1,8 тысяч «квадратов». Из техники — снегоход Yаmаhа.
Супруга губернатора отчиталась о доходе почти в 4 миллиона рублей.
«Владеет участком площадью почти 1,3 тысячи квадратных метров, имеет долю в нежилом помещении, в пользовании — квартира площадью 72,9 квадратных метров. Ездит на PORSCHE CAYENNE S», — было указано в декларации.
2020 год
За 12 месяцев 2020 года Александр Моор заработал почти на 500 тысяч больше, чем годом ранее. Он задекларировал 14,48 миллиона рублей. Доход супруги губернатора Тюменской области составил 3 миллиона рублей. В собственности имелась квартира площадью 72 квадратных метра, дом на 485 «квадрата», внедорожник Porsche Cayenne S и снегоход Yamaha.
2021 год
В 2021 заработок губернатора Тюменской области достиг 16 миллионов рублей. А вот у его жены доход снизился почти в два раза — до 1,4 миллиона рублей. В собственности имелась квартира площадью 72 квадратных метра, жилой дом площадью 485 квадратных метров, автомобиль Porsche Cayenne S.
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