Яблоки, помидоры, лук: В Тюмени повысили цены на постные продукты

Магазины повысили цены на постные продукты для тюменцев

Во время Великого поста в тюменских продуктовых магазинах выросли цены на те позиции, которые пользуются спросом у православных. По данным РБК Тюмень, в этом месяце предприниматели хотят заработать на вегетарианских продуктах и сладостях на 8 марта.