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Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

Яблоки, помидоры, лук: В Тюмени повысили цены на постные продукты

3 марта 2023, 13:33
Фото: 1MI

Магазины повысили цены на постные продукты для тюменцев

Во время Великого поста в тюменских продуктовых магазинах выросли цены на те позиции, которые пользуются спросом у православных. По данным РБК Тюмень, в этом месяце предприниматели хотят заработать на вегетарианских продуктах и сладостях на 8 марта.

Помидоры прибавили почти 40%, лук подорожал на 68%. При этом гречка подешевела на 11 рублей за килограмм.

Татьяна Суворова, доцент кафедры маркетинга факультета менеджмента Университета «Синергия», отметила, что в тюменском «Перекрестке» яблоки за месяц подорожал на 6 рублей, бананы — на 12 рублей. «Бородинский» хлеб прибавил почти 5 рублей.

Сегодня «Наш город» сообщал, что в Тюмени резко вырастут цены на ноутбуки, видеокарты и кофемашины.

В Тюмени резко вырастут цены на ноутбуки, видеокарты и кофемашины
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Цены#Работа#Деньги#Экономика#Продукты
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