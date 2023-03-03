Яблоки, помидоры, лук: В Тюмени повысили цены на постные продукты

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Помидоры прибавили почти 40%, лук подорожал на 68%. При этом гречка подешевела на 11 рублей за килограмм.
Татьяна Суворова, доцент кафедры маркетинга факультета менеджмента Университета «Синергия», отметила, что в тюменском «Перекрестке» яблоки за месяц подорожал на 6 рублей, бананы — на 12 рублей. «Бородинский» хлеб прибавил почти 5 рублей.
Сегодня «Наш город» сообщал, что в Тюмени резко вырастут цены на ноутбуки, видеокарты и кофемашины.