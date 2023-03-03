Власти Тюменской области продлят поддержку АПК

Posted 3 марта 13:27
Published 3 марта 13:27
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Губернатор отметил, что при поддержке областного бюджета тюменские аграрии систематически, из года в год обновляют парк сельхозтехники и оборудования.
«Агропромышленный комплекс, безусловно, требует государственной поддержки. Несмотря ни на какие сложности, расходы на нее всегда будут в нашем бюджете. Обязательно будем поддерживать развитие небольших, но эффективных предприятий агропромышленного комплекса», — заверил Моор.
Во время рабочей поездки по району губернатор посетил несколько хозяйств, познакомился с фермерами и предпринимателями, которые поделились с ним своими проблемами и планами.
На сегодня в Тюменской области зарегистрировано более 154 тысяч личных подсобных хозяйств, а также свыше 750 фермерских хозяйств и ИП в сфере АПК. Для поддержки малых форм хозяйствования в регионе есть собственная грантовая программа «Агростартап». В этом году на ее реализацию из бюджета области выделено порядка 16 миллионов рублей.