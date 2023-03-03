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Published Сегодня, 06:52

Modified Сегодня, 07:13

Updated Сегодня, 07:13

Власти Тюменской области потратят на международные VIP-перелеты 22 миллиона рублей

3 марта 2023, 06:52
Фото: 1MI

Администрация Тюмени потратит на перелеты ВИПов 22 миллиона рублей

Тюменские власти ищут компанию, которая займется авиаперевозками VIP-персон. Соответствующая закупка стоимостью 22 миллиона рублей опубликована на портале Госзакупки.
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Тюмень

В документации указано, что авиакомпания должна предоставить услуги по нерегулярным пассажирским перевозкам воздушным транспортом на международных линиях в период с момента заключения договора до 27 декабря 2023 года.

Отмечено, что авиаперевозки могут осуществляться на двух типах воздушных судов — пассажирском самолете с крейсерской скоростью не менее 780 км/час и количеством посадочных мест — от 47 до 50, а также самолете с крейсерской скоростью не менее 800 км/час и количеством посадочных мест — от 80 до 98. Дальность полета — не менее 3 тысяч километров. Стоимость одного летного часа — от 714,3 тысяч рублей до 776,4 тысяч рублей.

Заявки на участие в аукционе будут принимать до 10 марта 2023 года. Подведение итогов запланировано на 14 марта 2023 года.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти выбрали организацию, которая займется реновацией земельного участка в районе ТРЦ «Колумб». Победу одержала компания, предложившая за землю 546 тысяч рублей.

 

Тюменские власти за 500 тысяч рублей отдали под КРТ земли на Московском тракте
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#Валентина Бурнашева#Авиакомпании#Авиация#Авиарейсы#Закупки#Аукцион#Новости тюмени#Общество#Тюмень#Тюменская область
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