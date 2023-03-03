Власти Тюменской области потратят на международные VIP-перелеты 22 миллиона рублей

Отмечено, что авиаперевозки могут осуществляться на двух типах воздушных судов — пассажирском самолете с крейсерской скоростью не менее 780 км/час и количеством посадочных мест — от 47 до 50, а также самолете с крейсерской скоростью не менее 800 км/час и количеством посадочных мест — от 80 до 98. Дальность полета — не менее 3 тысяч километров. Стоимость одного летного часа — от 714,3 тысяч рублей до 776,4 тысяч рублей.