Власти Тюменской области потратят на международные VIP-перелеты 22 миллиона рублей

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
В документации указано, что авиакомпания должна предоставить услуги по нерегулярным пассажирским перевозкам воздушным транспортом на международных линиях в период с момента заключения договора до 27 декабря 2023 года.
Отмечено, что авиаперевозки могут осуществляться на двух типах воздушных судов — пассажирском самолете с крейсерской скоростью не менее 780 км/час и количеством посадочных мест — от 47 до 50, а также самолете с крейсерской скоростью не менее 800 км/час и количеством посадочных мест — от 80 до 98. Дальность полета — не менее 3 тысяч километров. Стоимость одного летного часа — от 714,3 тысяч рублей до 776,4 тысяч рублей.
Заявки на участие в аукционе будут принимать до 10 марта 2023 года. Подведение итогов запланировано на 14 марта 2023 года.
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