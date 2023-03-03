Власти Ишима купят 4 квартиры чиновникам за 16 миллионов рублей

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
«Приобретение жилого помещения для муниципальных нужд», - отмечается в лотах на сайте Госзакупки.
Площадь приобретаемых квартир должна быть не меньше 55,6 квадратных метров. Дома должны иметь благоустроенную прилегающую территорию.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени снесут пятиэтажное здание бывшего общежития на улице Луначарского. По данным сайта Госзакупки, сейчас ищут подрядчика для разработки проектной и сметной документации.