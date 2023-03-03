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Published Сегодня, 10:38

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

Власти Ишима купят 4 квартиры чиновникам за 16 миллионов рублей

3 марта 2023, 10:38
Фото: 1MI

Ишимская администрация потратит 16 миллионов на жилье для чиновников

Власти Ишима потратят около 16 млн рублей за покупку квартир для чиновников. На сайте Госзакупки появились 4 лота по 3,94 млн рублей. Все дома должны быть не старше 5 лет, заявки принимаются до 9 марта.
«Приобретение жилого помещения для муниципальных нужд», - отмечается в лотах на сайте Госзакупки.

Площадь приобретаемых квартир должна быть не меньше 55,6 квадратных метров. Дома должны иметь благоустроенную прилегающую территорию.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени снесут пятиэтажное здание бывшего общежития на улице Луначарского. По данным сайта Госзакупки, сейчас ищут подрядчика для разработки проектной и сметной документации.

Пятиэтажное здание бывшего общежития снесут в Тюмени
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Закупки#Муниципальные закупки#Деньги#Экономика
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