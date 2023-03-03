Власти Ишима купят 4 квартиры чиновникам за 16 миллионов рублей

Ишимская администрация потратит 16 миллионов на жилье для чиновников

Власти Ишима потратят около 16 млн рублей за покупку квартир для чиновников. На сайте Госзакупки появились 4 лота по 3,94 млн рублей. Все дома должны быть не старше 5 лет, заявки принимаются до 9 марта.