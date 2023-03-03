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Published Сегодня, 07:29

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

В тюменской деревне продают базу отдыха по цене однокомнатной квартиры

3 марта 2023, 07:29
Фото: Авито

В Тюменской области продают базу отдыха по цене однокомнатной квартиры

В Тюменской области за 5 миллионов рублей выставлена на продажу база отдыха в деревне Турнаева Нижнетавдинского района. Соответствующее объявление опубликовано на площадке Avito.
Сюжет
Тюмень

В описании указано, что база отдыха расположена на трех земельных участках общей площадью 13 соток. Имеется собственная скважина, печное отопление. Рядом располагается лес, озеро.

«В настоящее время база отдыха не действует, но можно возобновить бизнес. Использовать как дом отдыха для экотуристов», — отмечено в объявлении.

Стоит отметить, что в Тюмени за такую же сумму, 5 миллионов рублей, можно купить однокомнатную квартиру площадью 44,8 квадратных метров в строящемся комплексе комфорт-класса «Маэстро», расположенном в 10 минутах от центра города.

Также за 5 миллионов рублей в областной столице продают двухкомнатные квартиры площадью более 52 «квадратов» в деревне Патрушева.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу за 650 тысяч рублей выставлена гостиница-хостел в районе Дома Обороны на 48 спальных мест.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#База отдыха#Продажа#Покупка-продажа#Тюмень#Тюменская область
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