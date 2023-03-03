В тюменской деревне продают базу отдыха по цене однокомнатной квартиры

Стоит отметить, что в Тюмени за такую же сумму, 5 миллионов рублей, можно купить однокомнатную квартиру площадью 44,8 квадратных метров в строящемся комплексе комфорт-класса «Маэстро», расположенном в 10 минутах от центра города.