В тюменской деревне продают базу отдыха по цене однокомнатной квартиры

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
В описании указано, что база отдыха расположена на трех земельных участках общей площадью 13 соток. Имеется собственная скважина, печное отопление. Рядом располагается лес, озеро.
«В настоящее время база отдыха не действует, но можно возобновить бизнес. Использовать как дом отдыха для экотуристов», — отмечено в объявлении.
Стоит отметить, что в Тюмени за такую же сумму, 5 миллионов рублей, можно купить однокомнатную квартиру площадью 44,8 квадратных метров в строящемся комплексе комфорт-класса «Маэстро», расположенном в 10 минутах от центра города.
Также за 5 миллионов рублей в областной столице продают двухкомнатные квартиры площадью более 52 «квадратов» в деревне Патрушева.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу за 650 тысяч рублей выставлена гостиница-хостел в районе Дома Обороны на 48 спальных мест.