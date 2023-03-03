В тюменских чатах сообщают о «взрывных» купюрах

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
Об этом «Нашему Городу» сообщили в УМВД России по Тюменской области.
«Действительно отмечаются факты распространения в чатах мессенджеров сообщений о якобы имеющих место случаях обнаружения возле школ взрывоопасных предметов, завернутых в денежные купюры. Данная информация не соответствует действительности. Поэтому призываем тюменцев критически относиться к подобным сообщениям и проверять полученные из неофициальных источников сведения», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе в Тюмени в эфире нескольких федеральный ТВ-каналов и радиостанций прозвучали сообщения об угрозе ракетного удара. Объявление воздушной тревоги стало результатом хакерской атаки.