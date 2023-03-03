В тюменских чатах сообщают о «взрывных» купюрах

В тюменских чатах сообщают о «заминированных» купюрах возле школ

В родительских чатах Тюмени распространяют сообщения о том, что неизвестные разбрасывают у городских школ взрывные устройства, завернутые в денежные купюры. Однако, как выяснилось, данная информация не соответствует действительности.

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