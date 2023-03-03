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Published Сегодня, 05:59

Modified Сегодня, 06:01

Updated Сегодня, 06:01

В тюменских чатах сообщают о «взрывных» купюрах

3 марта 2023, 05:59
Фото: 1MI

В тюменских чатах сообщают о «заминированных» купюрах возле школ

В родительских чатах Тюмени распространяют сообщения о том, что неизвестные разбрасывают у городских школ взрывные устройства, завернутые в денежные купюры. Однако, как выяснилось, данная информация не соответствует действительности.
Сюжет
Тюмень

Об этом «Нашему Городу» сообщили в УМВД России по Тюменской области.

«Действительно отмечаются факты распространения в чатах мессенджеров сообщений о якобы имеющих место случаях обнаружения возле школ взрывоопасных предметов, завернутых в денежные купюры. Данная информация не соответствует действительности. Поэтому призываем тюменцев критически относиться к подобным сообщениям и проверять полученные из неофициальных источников сведения», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе в Тюмени в эфире нескольких федеральный ТВ-каналов и радиостанций прозвучали сообщения об угрозе ракетного удара. Объявление воздушной тревоги стало результатом хакерской атаки.

Тюменские власти прокомментировали угрозы ракетного удара, прозвучавшие по ТВ
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюмень#УМВД России по Тюменской области#Фейк#Тюменская область
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