В Тюмени следователи СКР расследуют гибель мужчины в арочнике. Фото

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Весь ангар выгорел, возгорание ликвидировали спасатели МЧС.
«Обнаружено тело 47-летнего мужчины без внешних признаков криминальной смерти. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области проводится процессуальная проверка», - сообщили в пресс-службе СКР по Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщил подробности инцидента на улице Чекистов. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. На пожаре один человек травмирован, один погиб.