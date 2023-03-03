В Тюмени следователи СКР расследуют гибель мужчины в арочнике. Фото

Пожар в арочнике: Следователи устанавливают причины гибели 47-летнего тюменца. Фото

Тюменские следователи СКР расследуют обстоятельства гибели мужчины в пожаре. Его тело было найдено в производственном помещении 3 марта в 14:00 на улице Чекистов в городе Тюмени.