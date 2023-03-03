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Published Сегодня, 10:48

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

В Тюмени следователи СКР расследуют гибель мужчины в арочнике. Фото

3 марта 2023, 10:48
Фото: СКР

Пожар в арочнике: Следователи устанавливают причины гибели 47-летнего тюменца. Фото

Тюменские следователи СКР расследуют обстоятельства гибели мужчины в пожаре. Его тело было найдено в производственном помещении 3 марта в 14:00 на улице Чекистов в городе Тюмени.

Весь ангар выгорел, возгорание ликвидировали спасатели МЧС.

«Обнаружено тело 47-летнего мужчины без внешних признаков криминальной смерти. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области проводится процессуальная проверка», - сообщили в пресс-службе СКР по Тюменской области.

Ранее «Наш город» сообщил подробности инцидента на улице Чекистов. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. На пожаре один человек травмирован, один погиб.

Появились подробности крупного пожара на улице Чекистов в Тюмени. Фото
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Работа#Пожар#Пожары#СКР
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